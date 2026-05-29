Ginnastica ritmica, le qualificate alle finali degli Europei 2026: Sofia Raffaeli in pole, bottino pieno per l’Italia

Si è delineato il quadro delle individualiste qualificate alle finali degli Europei 2026 di ginnastica ritmica: le migliori venti atlete nell’all-around hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo in programma sabato 30 maggio, mentre le prime otto classificate con ciascun attrezzo si sono meritate l’approdo alle finali di specialità che si disputeranno domenica 31 maggio.

Sofia Raffaeli sorride sulla pedana di Varna (Bulgaria): è in vetta al giro completo a pari merito con la tedesca Darja Varfolomeev e si è meritata la finale con il cerchio, con le clavette e con il nastro. Tara Dragas tornerà in scena con la palla, dove sarà invece assente la fuoriclasse marchigiana. Di seguito il quadro completo delle qualificate alle finali degli Europei 2026 di ginnastica ritmica.

QUALIFICATE FINALI EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2026

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND)

Darja Varfolomeev (Germania) 87.300 Sofia Raffaeli (Italia) 87.300 Stiliana Nikolova (Bulgaria) 87.200 Daniela Munits (Israele) 85.750 Sofiia Ilteriakova (Russia) 85.500 Alina Harnasko (Bielorussia) 84.850 Eva Brezalieva (Bulgaria) 84.800 Alba Bautista (Spagna) 84.650 Tara Dragas (Italia) 84.050 Vera Tugolukova (Cipro) 83.800 Mariia Borisova (Russia) 83.300 Liliana Lewinska (Polonia) 83.250 Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 82.900 Alona Tal Franco (Israele) 82.650 Daniela Pico (Spagna) 81.850 Emilia Heichel (Polonia) 81.400 Amalia Lica (Romania) 81.300 Darya Viarenich (Bielorussia) 81.250 Andreea Verdes (Romania) 81.200 Polina Karika (Ucraina) 81.150

CERCHIO

Darja Varfolomeev (Germania) 29.750 Sofia Raffaeli (Italia) 29.350 Sofiia Ilteriakova (Russia) 29.150 Stiliana Nikolova (Bulgaria) 29.100 Alina Harnasko (Bielorussia) 28.950 Daniela Munits (Israele) 28.750 Alba Bautista (Spagna) 28.700 Eva Brezalieva (Bulgaria) 28.450

PALLA

Stiliana Nikolova (Bulgaria) 28.300 Tara Dragas (Italia) 28.300 Alina Harnasko (Bielorussia) 28.250 Eva Brezalieva (Bulgaria) 27.950 Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 27.800 Darja Varfolomeev (Germania) 27.400 Sofiia Ilteriakova (Russia) 27.400 Daniela Munits (Israele) 27.300

CLAVETTE

Stiliana Nikolova (Bulgaria) 29.800 Mariia Borisova (Russia) 29.400 Daniela Munits (Israele) 29.250 Sofia Raffaeli (Italia) 29.150 Amalia Lica (Romania) 29.100 Alona Tal Franco (Israele) 28.700 Alba Bautista (Spagna) 28.550 Liliana Lewinska (Polonia) 28.450

NASTRO