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Ginnastica e cultura fisicaRitmica

Ginnastica ritmica, le qualificate alle finali degli Europei 2026: Sofia Raffaeli in pole, bottino pieno per l’Italia

Pubblicato

2 minuti fa

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Per approfondire:
Sofia Raffaeli
Sofia Raffaeli / IPA Agency

Si è delineato il quadro delle individualiste qualificate alle finali degli Europei 2026 di ginnastica ritmica: le migliori venti atlete nell’all-around hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo in programma sabato 30 maggio, mentre le prime otto classificate con ciascun attrezzo si sono meritate l’approdo alle finali di specialità che si disputeranno domenica 31 maggio.

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Sofia Raffaeli sorride sulla pedana di Varna (Bulgaria): è in vetta al giro completo a pari merito con la tedesca Darja Varfolomeev e si è meritata la finale con il cerchio, con le clavette e con il nastro. Tara Dragas tornerà in scena con la palla, dove sarà invece assente la fuoriclasse marchigiana. Di seguito il quadro completo delle qualificate alle finali degli Europei 2026 di ginnastica ritmica.

QUALIFICATE FINALI EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2026

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND)

  1. Darja Varfolomeev (Germania) 87.300
  2. Sofia Raffaeli (Italia) 87.300
  3. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 87.200
  4. Daniela Munits (Israele) 85.750
  5. Sofiia Ilteriakova (Russia) 85.500
  6. Alina Harnasko (Bielorussia) 84.850
  7. Eva Brezalieva (Bulgaria) 84.800
  8. Alba Bautista (Spagna) 84.650
  9. Tara Dragas (Italia) 84.050
  10. Vera Tugolukova (Cipro) 83.800
  11. Mariia Borisova (Russia) 83.300
  12. Liliana Lewinska (Polonia) 83.250
  13. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 82.900
  14. Alona Tal Franco (Israele) 82.650
  15. Daniela Pico (Spagna) 81.850
  16. Emilia Heichel (Polonia) 81.400
  17. Amalia Lica (Romania) 81.300
  18. Darya Viarenich (Bielorussia) 81.250
  19. Andreea Verdes (Romania) 81.200
  20. Polina Karika (Ucraina) 81.150

CERCHIO

  1. Darja Varfolomeev (Germania) 29.750
  2. Sofia Raffaeli (Italia) 29.350
  3. Sofiia Ilteriakova (Russia) 29.150
  4. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 29.100
  5. Alina Harnasko (Bielorussia) 28.950
  6. Daniela Munits (Israele) 28.750
  7. Alba Bautista (Spagna) 28.700
  8. Eva Brezalieva (Bulgaria) 28.450

PALLA

  1. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 28.300
  2. Tara Dragas (Italia) 28.300
  3. Alina Harnasko (Bielorussia) 28.250
  4. Eva Brezalieva (Bulgaria) 27.950
  5. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 27.800
  6. Darja Varfolomeev (Germania) 27.400
  7. Sofiia Ilteriakova (Russia) 27.400
  8. Daniela Munits (Israele) 27.300

CLAVETTE

  1. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 29.800
  2. Mariia Borisova (Russia) 29.400
  3. Daniela Munits (Israele) 29.250
  4. Sofia Raffaeli (Italia) 29.150
  5. Amalia Lica (Romania) 29.100
  6. Alona Tal Franco (Israele) 28.700
  7. Alba Bautista (Spagna) 28.550
  8. Liliana Lewinska (Polonia) 28.450

NASTRO

  1. Darja Varfolomeev (Germania) 29.400
  2. Sofiia Ilteriakova (Russia) 28.950
  3. Mariia Borisova (Russia) 28.950
  4. Sofia Raffaeli (Italia) 28.800
  5. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 28.150
  6. Daniela Munits (Israele) 27.750
  7. Eva Brezalieva (Bulgaria) 27.700
  8. Viktoria Steinfeld (Germania) 27.600
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