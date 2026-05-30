Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (30 maggio): orari, programma, streaming, italiane in gara

Oggi sabato 30 maggio va in scena la quarta giornata degli Europei 2026 di ginnastica ritmica: la rassegna continentale prosegue a Varna (Bulgaria), dove verranno assegnate le prime medaglie tra le seniores. Ad aprire le danze, alle ore 09.00, sarà la finale del concorso generale per le individualiste; si proseguirà poi alle ore 14.00 con l’atto conclusivo all-around per i gruppi (varrà anche come qualifica per le finali di specialità di domani).

Sofia Raffaeli scenderà in pedana con grandissime ambizioni e punta a salire sul podio dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi e ai Mondiali. La fuoriclasse marchigiana dovrà fare i conti con le quotatissime padrone di casa Stiliana Nikolova ed Eva Brezalieva, con l’ucraina Taisiia Onofriichuk (chiamata a difendere il titolo) e con la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa del Mondo e Campionessa Olimpica di Parigi 2024). Tara Dragas può giocarsi le sue carte e puntare in alto.

Nel tardo pomeriggio toccherà alle Farfalle: l’Italia è apparsa in affanno nel corso della stagione, ma proverà a rialzare la testa in un appuntamento importante e a essere protagonista. Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi gareggeranno in un contesto dove saranno Bulgaria, Russia, Bielorussia, Israele, Spagna, Ucraina le favorite della vigilia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (sabato 30 maggio) agli Europei 2026 di ginnastica ritmica. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta streaming su Rai Play Sport 1, prevista la diretta tv su RaiSportHD dalle ore 16.30 alle ore 18.55 per seguire le Farfalle; garantita la diretta live testuale su OA Sport per entrambi gli eventi. Gli orari sono italiani (in Bulgaria sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

Sabato 30 maggio

09.00-13.05 Finale all-around individualiste seniores (con Sofia Raffaeli, Tara Dragas)

14.00-18.55 Finale all-around gruppi seniores (Italia nel secondo gruppo, dalle 16.30 alle 18.55)

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 16.30 alle ore 18.55, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 per entrambe le gare in versione integrale, gratis.

Diretta testuale: OA Sport per entrambe le gare, in versione integrale.

ITALIANE IN GARA EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

INDIVIDUALISTE SENIORES: Sofia Raffaeli, Tara Dragas.

GRUPPO SENIORES: Italia (Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi)