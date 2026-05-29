A che ora la finale all-around di Sofia Raffaeli, Europei ginnastica ritmica 2026: dove vederla in tv e streaming

Sofia Raffaeli si è distinta nelle qualificazioni degli Europei 2026 di ginnastica ritmica, riuscendo a chiudere il turno preliminare al comando nel concorso generale individuale insieme alla tedesca Darja Varfolomeev. La fuoriclasse marchigiana è stata premiata con il punteggio di 87.300 e si trova così appaiata alla Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo in carica. Il bronzo a cinque cerchi e iridato ha chiuso pari merito con la grande rivale e con un solo decimo di vantaggio nei confronti della bulgara Stiliana Nikolova: indubbiamente questo terzetto è candidato a salire sul podio del giro completo.

La finale all-around della rassegna continentale si disputerà sabato 30 maggio a partire dalle ore 09.00: Sofia Raffaeli insegue una nuova medaglia dopo essersi messa al collo due argenti e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco sulla pedana di Varna (Bulgaria), dove curiosamente debuttò tra le grandi ormai cinque anni fa. Attenzione ad altre pretendenti come l’israeliana Daniela Munits, la russa Sofiia Ilteriakova, la bielorussa Alina Harnasko, la bulgara Eva Brezalieva, la spagnola Alba Bautista e la nostra Tara Dragas, mentre l’ucraina Taisiia Onofriichuk (detentrice del titolo) ha faticato e dovrà ribaltare la situazione.

Attenzione al format particolare: venti atlete incominciano la finale e si cimentano con cerchio e palla, soltanto le migliori dieci proseguiranno la propria avventura ed eseguiranno gli esercizi anche con clavette e nastro, poi tutti i punteggi si sommeranno e verrà stilata la classifica finale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale all-around degli Europei 2026 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play Sport 1, garantita la diretta live testuale su OA Sport, non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO FINALE ALL-AROUND EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2026

Sabato 30 maggio

Ore 09.00 Finale concorso generale individuale (con Sofia Raffaeli)

PROGRAMMA FINALE ALL-AROUND EUROPEI RITMICA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.