Ginnastica ritmica, le convocate dell’Italia per gli Europei: Sofia Raffaeli guida le azzurre

L’Italia punta a essere grande protagonista agli Europei 2026 di ginnastica ritmica, che si disputeranno a Varna (Bulgaria) dal 27 al 31 maggio: il programma prevede i concorsi generali individuali e per gruppi (uniche prove previste anche alle Olimpiadi), le consuete finali di specialità e anche il team ranking, la graduatoria combinata che prenderà in considerazione anche i risultati delle juniores individuali.

Riflettori puntati su Sofia Raffaeli, bronzo olimpico e mondiale sul giro completo: la fuoriclasse marchigiana tornerà nella località in cui fece il suo debutto continentale da senior ormai cinque anni fa e in cui firmò i grandi trionfi iridati nel 2022. L’azzurra dovrà fare i conti con le quotatissime padrone di casa Stiliana Nikolova ed Eva Brezalieva, con l’ucraina Taisiia Onofriichuk (chiamata a difendere il titolo) e con la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa del Mondo e Campionessa Olimpica di Parigi 2024).

Il Bel Paese potrà fare affidamento anche sulla talentuosa friulana Tara Dragas, che ha tutte le carte in regola per battagliare ai vertici e inseguire dei risultati degni di nota in un contesto dove spiccheranno anche l’israeliana Meital Maayan Sumkin, l’ungherese Fanni Pigniczki e la polacca Liliana Lewinska. Le Farfalle sono invece in grande difficoltà e i risultati sono stati sottotono in Coppa del Mondo: Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina e Gaia Pozzi riusciranno a invertire la rotta?

Il gruppo di Chieti dovrà fare i conti con le quotatissime Russia, Bielorussia, Bulgaria, Israele, Azerbaijan, Ucraina, Spagna. Tra le juniores, invece, sono state selezionate Ludovica Ajello, Flavia Cassano, Elodie Margot Godioz e Veronica Zappaterreni. Di seguito il quadro completo delle convocate dell’Italia per gli Europei 2026 di ginnastica ritmica.

CONVOCATE ITALIA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2026

INDIVIDUALISTE SENIORES: Sofia Raffaeli, Tara Dragas.

GRUPPO SENIOR: Italia (Chiara Badii, Sasha Mukhina, Serena Ottaviani, Gaia Pozzi, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi)

INDIVIDUALISTE JUNIORES: Ludovica Ajello, Flavia Cassano, Elodie Margot Godioz, Veronica Zappaterreni.