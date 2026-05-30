LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli insegue una medaglia all-around

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Buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La rassegna continentale entra nel vivo a Varna (Bulgaria), dove va in scena la finale del concorso generale individuale. Dopo aver chiuso le qualificazioni in vetta alla classifica, Sofia Raffaeli si presenta alla finale del concorso generale degli Europei di ginnastica ritmica di Varna con ambizioni da protagonista assoluta. L’azzurra, bronzo olimpico a Parigi 2024 e bronzo mondiale, scatterà sabato mattina alle 9.00 italiane nella gara più prestigiosa della rassegna continentale con la concreta possibilità di conquistare una nuova medaglia internazionale.

Le qualificazioni hanno confermato che la marchigiana è tornata ai suoi livelli migliori. Raffaeli ha chiuso con 87.300 punti, lo stesso punteggio della tedesca Darja Varfolomeev, campionessa olimpica e mondiale in carica, precedendo di appena un decimo la padrona di casa Stiliana Nikolova. Un equilibrio quasi perfetto che rende la finale una delle più incerte degli ultimi anni. Raffaeli, Varfolomeev e Nikolova rappresentano infatti il terzetto da battere e, salvo sorprese, sembrano le principali candidate alla conquista delle medaglie. L’azzurra ha costruito il proprio primato grazie a una prova di grande spessore tecnico. Dopo l’ottimo 29.350 al cerchio e qualche imperfezione alla palla nella prima giornata, Sofia ha alzato ulteriormente il livello con 29.150 alle clavette e 28.800 al nastro, dimostrando una notevole continuità di rendimento. La capacità di reagire agli errori, unita all’eleganza esecutiva e alla qualità artistica che da sempre la contraddistinguono, rappresenta una delle sue armi più importanti in vista della finale.

Alle spalle delle tre favorite proveranno a inserirsi ginnaste di assoluto valore come Daniela Munits, Sofiia Ilteriakova, Alina Harnasko, Eva Brezalieva e Alba Bautista, tutte racchiuse in pochi punti nelle qualificazioni. Da seguire con attenzione anche Taisiia Onofriichuk, campionessa europea uscente, che però ha vissuto un turno preliminare complicato e sarà chiamata a una difficile rimonta. L’Italia potrà contare anche su Tara Dragas, autrice di una qualificazione positiva chiusa al nono posto con 84.050 punti. La friulana ha brillato soprattutto nella prima giornata con 28.000 al cerchio e 28.300 alla palla, pagando invece qualche sbavatura con clavette e nastro. Per lei l’obiettivo sarà inserirsi tra le migliori e provare a sorprendere.

Grande attenzione andrà riservata anche al particolare format della finale. Le venti qualificate inizieranno infatti con cerchio e palla, ma soltanto le migliori dieci proseguiranno la competizione eseguendo anche gli esercizi con clavette e nastro. Al termine verranno sommati tutti i punteggi per stilare la classifica definitiva. Per Sofia Raffaeli questa finale rappresenta molto più di una semplice gara. A Varna, proprio cinque anni fa, iniziò il suo percorso tra le grandi della ginnastica ritmica internazionale. Oggi torna sulla stessa pedana da leader delle qualificazioni, consapevole di avere tutte le carte in regola per lottare fino in fondo contro le migliori ginnaste del continente. L’obiettivo è chiaro: conquistare una medaglia e provare a salire sul gradino più alto del podio europeo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026, in programma a Varna (Bulgaria), cronaca in tempo reale, attrezzo dopo attrezzo, esercizio dopo esercizio, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, le gare prenderanno il via alle ore 09.00!