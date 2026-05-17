Equitazione: Simon Delestre si prende il Global Champions Tour a Madrid. Vittoria e vetta della classifica

A Madrid risuona l’inno francese. Il fortissimo cavaliere Simon Delestre si è infatti preso la vittoria nella gara sul tracciato della capitale spagnola, valida come quarta tappa del Global Champions Tour 2026.

In sella a Gatsby du Tillard, il transalpino ha fatto segnare – al jump off, con un netto – il crono di 52.30. Un qualcosa di non replicabile dal resto della concorrenza, a cominciare dal brasiliano Stephan de Freitas Barcha (Chevaux Primavera Imperio Egipcio) che ha si coperto il percorso ridotto in meno tempo – 44.95 – ma incappando in un errore che gli è valso 4 penalità a suo carico; così come successo all’altro francese Antoine Ermann (Floyd des Pres), terzo a 47.09 anch’egli con 4 penalità.

Notizie non positive in “Casa Italia”: sia Emanuele Gaudiano sia Giacomo Casadei hanno infatti chiuso la loro prova ritirandosi.

La classifica generale del Global Champions Tour vede al momento lo stesso Delestre andare in testa alla graduatoria con 117 punti. Alle sue spalle la tedesca Katrine Eckermann con 104 punti e la danese Zascha Nygaard a 76. Piergiorgio Bucci, oggi non presente, è quarto a 75.

Prossimo evento del circuito in programma a Cannes, dal 4 al 6 giugno, mentre fra due settimane i migliori interpreti del salto ostacoli saranno di scena a Roma (dal 27 al 31 maggio) per il Piazza di Siena 2026.