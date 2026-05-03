Equitazione: Nicola Philippaerts si prende Shangai nel Global Champions Tour

La tappa di Shanghai del Global Champions Tour parla la lingua belga di Nicola Philippaerts. Il cavaliere di Genk infatti si è imposto sul tracciato cinese al termine di un contest combattutissimo, nel quale il classe 1993 è stato bravo a far valere tutte le sue doti di bravura ed esperienza.

In sella a Katanga v/h Dingeshof, Philippaerts è riuscito a far segnare in un jump off “molto affollato” – con ben 19 pretendenti – il crono pulito e vincente di 45.31 andando a precedere nell’ordine il tedesco Marcus Ehning (Coolio 42 – tempo di 47.14) e il francese Antoine Ermann (Jiamo VDS – 48.02), capaci di completare il podio rispettivamente in seconda e terza piazza.

Non una giornata positiva per i rappresentanti italiani: Clara Pezzoli si è sistemata in 30esima piazza (montante Hadewyn van’t Ravennest) con 8 penalità nel primo giro, mentre Emanuele Gaudiano (Esteban de Hus) è stato costretto addirittura al ritiro.

Dopo tre eventi del Global Champions Tour 2025, classifica generale strettissima in testa: primi a 77 punti la tedesca Katrin Eckermann e il francese Simon Delestre, mentre a 75 insegue l’azzurro Piergiorgio Bucci che, dopo il successo di Città del Messico della scorsa settimana, oggi non era in concorso.

Prossimo appuntamento del circuito, sia a livello individuale ma prima a squadre con la Global Champions League, a Madrid: dal 15 al 17 maggio.