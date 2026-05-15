Equitazione: la Global Champions League di Madrid va ai Prague Lions. Gaudiano sfiora il podio con i Knights

A Madrid si conclusa la quarta tappa della Global Champions League 2026. Sul tracciato spagnolo, la gara a squadre dedicata al salto ostacoli ha visto imporsi i Prague Lions, al termine di un contest con tanti colpi di scena vista la difficoltà del percorso.

Il team formato da Fernando Martinez Sommer, Thibeau Spitz e Niels Bruynseels ha chiuso con il crono di 163.28 e una sola penalità legata al tempo di percorrenza andando a precedere gli Istanbul Warriors, secondi a 160.39 ma con 5 penalità, e i Madrid in Motions, terzi a 162.11 con 6 infrazioni.

In ottica italiana: quarto posto per i Ryadh Knights di Emanuele Gaudiano che sfiorano il podio, sesta piazza per gli Shangai Swans di Giacomo Casadei e 17esimo per i Rome Gladiators di Clara Pezzoli.

La classifica generale della Global Champions League vede al momento tre squadre in un punto: in testa a 69 gli Istanbul Warriors e i Basel Cosmopolitans, mentre i Prague Lions sono virtualmente terzi a 68.

Prossimo appuntamento in programma domenica con il Global Champions Tour, evento del medesimo circuito ma a livello individuale sempre nella capitale spagnola, mentre la Global Champions League tornerà in scena a Cannes (Francia) il prossimo 4 giugno.