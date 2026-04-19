Equitazione: Piergiorgio Bucci fa festa a Città del Messico! L’azzurro vince nel Global Champions Tour

Un anno dopo, Città del Messico si tinge ancora d’azzurro nel Global Champions Tour 2026. La seconda tappa del massimo circuito internazionale equestre, dedicato al salto ostacoli, ha visto Piergiorgio Bucci trionfare al termine di una gara ricca di pathos.

Straordinario il cavaliere aquilano che, in sella al suo Pallieter vd N.Ranch, si è prima preso la qualificazione per il jump off, coprendo il primo percorso in 78.84 senza errori, e poi nella manche decisiva – accorciata nel suo tratteggiarsi – ha sfoderato un’altra incredibile prestazione chiusasi con il tempo di 43.68 nuovamente senza penalità.

A completare il podio, in seconda e terza posizione anche loro senza errori, ci hanno invece rispettivamente pensato la tedesca Katrin Eckermann, con 45.04 (montante Iron Dames Dialou Blue PS), e il fortissimo francese Simon Delestre, a 45.95 (con il suo Golden Boy DK); in un contest che ha visto l’azzurra Clara Pezzoli (Fantasia de Beaufour) chiudere al 33esimo posto.

Poco più di dodici mesi dopo quindi Città del Messico resta un feudo italiano, visto che il 30 marzo 2025 a vincere sul campo di gara nordamericano era stato Emanuele Camilli (Chacco’s Girlstar). Con questa affermazione, Piergiorgio Bucci – terzo all’inizio del mese a Miami Beach – si è guadagnato di diritto la possibilità di partecipare ai Playoff del Global Champions Tour, competizione individuale del circuito, di cui fa parte anche la Global Champions League (gara a squadre), che si terranno a Riyad, in Arabia Saudita, dal 18 al 21 novembre prossimi.

La classifica generale del Global Champions Tour 2026 vede al primo posto Katrin Eckermann con 77 punti, Piergiorgio Bucci ora è secondo con 75, mentre al terzo posto c’è il britannico Jack Whitaker a 64 (oggi 10°). Lo show del salto ostacoli invece, tornerà protagonista fra due settimane: meeting previsto a Shangai dal 1° al 3 maggio 2026.