Equitazione, Piergiorgio Bucci dopo la vittoria in Messico: “Ho un cavallo incredibile. Vincere qui è speciale”

Una vittoria straordinaria. Dopo il terzo posto raccolto a Miami Beach qualche settimana fa, Piergiorgio Bucci regala all’Italia e si regala a lui stesso un successo pesantissimo a Città del Messico, nella seconda tappa del Global Champions Tour 2026.

Il cavaliere azzurro è stato impeccabile. Doppio netto: il primo nella manche d’esordio e il secondo, con il miglior tempo (43.68), nel jump off. Un percorso che gli è valso il gradino più alto del podio nel contest, il secondo posto nella classifica generale della competizione e anche l’ottenimento – con largo anticipo – del pass per il Champions Tour Super Grand Prix di fine anno, che si terrà a Ryad (Arabia Saudita) a metà novembre, con i soli vincitori di tutte le tappe del circuito più importante e prestigioso del salto ostacoli planetario.

Intervistato dal sito della manifestazione, Piergiorgio Bucci ha subito fatto capire tutto l’amore per il suo Pallieter vd N.Ranch, cavallo che negli ultimi tempi ha “sostituito” Hantano: “Questo cavallo è davvero incredibile. Avevo la sensazione di andare piano, ma lui ha recuperato tantissimo spazio: è intelligentissimo, mi semplifica la vita”.

Poi sull’ambiente messicano: “È davvero qualcosa di incredibile: lo spettacolo, il pubblico, l’atmosfera. Grazie Messico”. Il trionfo di Bucci, cavaliere di riferimento per l’Italia anche nella League of Nations, fa seguito alla vittoria ottenuta un anno – sullo stesso campo di gara – da Emanuele Camilli. Città del Messico porta bene quindi agli azzurri.