Dove vedere in tv Paolini-Mertens, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming

Oggi, sabato 9 maggio, per quanto concerne il WTA 1000 di Roma, si aprirà il terzo turno del tabellone principale di singolare femminile: tornerà in campo la detentrice del titolo, l’azzurra Jasimine Paolini, che affronterà la belga Elise Mertens.

L’incontro si disputerà sul Campo Centrale e sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 13.00: si tratta del settimo incrocio tra le due, con Mertens in vantaggio per 4-2 nei sei precedenti, distribuiti però tra il 2018 ed il 2024.

Il match tra Jasmine Paolini ed Elise Mertens sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport (canali precisi da definire). Diretta streaming su SuperTenniX, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO WTA ROMA 2026 OGGI

Sabato 9 maggio

Campo Centrale – Dalle ore 11.00

Tomas Machac (Cechia)-Daniil Medvedev (Russia, 7)

Non prima delle ore 13.00

Jasmine Paolini (Italia, 9)-Elise Mertens (Belgio, 21) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport (canali precisi da definire)

PROGRAMMA WTA ROMA 2026 OGGI: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport (canali precisi da definire)

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.