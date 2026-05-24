Roland Garros

Dove vedere in tv Berrettini-Fucsovics, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Pubblicato

32 minuti fa

il

Tornano in campo al Roland Garros dopo 5 anni d’assenza l’azzurro Matteo Berrettini, che nel match d’esordio sarà opposto al magiaro Marton Fucsovics: l’ultima apparizione del romano a Parigi risale al 2021, quando giunse ai quarti, poi gli infortuni lo hanno sempre costretto a rinunciare al torneo transalpino.

Il match del primo turno che vedrà protagonisti l’italiano e l’ungherese, dunque, sarà la prima del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di domani, lunedì 25 maggio, sul Court 13: si tratta del quarto incrocio tra i due sul circuito maggiore, con Berrettini in vantaggio per 2-1 nei precedenti.

La sfida che vedrà protagonisti Matteo Berrettini ed il magiaro Marton Fucsovics nel primo turno del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

Lunedì 25 maggio

Court 13 – Dalle ore 11.00

Matteo Berrettini (Italia)-Marton Fucsovics (Ungheria)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta live testuale: OA Sport.

