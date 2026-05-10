Dove vedere in tv Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

Caccia agli ottavi di finale per Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2026. Al Foro Italico di Roma il toscano cerca di continuare la difesa della semifinale affrontando uno dei giocatori più ostici sul mattone tritato, per quella che può essere una delle sfide più intense del suo torneo.

Francisco Cerundolo, del resto, non è nuovo a far dispiaceri ai giocatori italiani: qui nel 2023 eliminò Jannik Sinner, il quale però si rifece con tutti gli interessi nel 2025 (in mezzo ci fu Matteo Gigante nel 2024 sconfitto 6-1 6-3). Il toscano si è mosso bene contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, dimostrando di avere un piglio particolarmente buono di fronte a un Centrale insolitamente pieno a un’ora (veramente) tarda. Ora c’è da alzare la posta, e non di poco.

Il match tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo sarà il terzo sul Campo Centrale, non prima delle ore 15:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su TV8, oltre che su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo, Now, Tennis Tv e sito di TV8. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA MUSETTI-CERUNDOLO OGGI, ATP ROMA 2026

Domenica 10 maggio

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 11:00 Svitolina (UKR) [7]-Baptiste (USA) [32] – 3° turno WTA

NP Ore 13:00 Blockx (BEL)-Zverev (GER) [2] – 3° turno ATP

NP Ore 15:00 Musetti (ITA) [8]-F. Cerundolo (ARG) [25] – 3° turno ATP – Diretta tv in chiaro su TV8 e su Sky Sport (canale da definire)

Sessione serale

Ore 19:00 Cocciaretto (ITA)-Swiatek (POL) [4] – 3° turno WTA

NP Ore 20:30 Arnaldi (ITA) [WC]-Jodar (ESP) [32] – 3° turno ATP

PROGRAMMA MUSETTI-CERUNDOLO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire), TV8 (in chiaro)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv, sito di TV8

Diretta Live testuale: OA Sport