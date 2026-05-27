Dove vedere in tv la finale di Champions League, PSG-Arsenal: orario insolito, programma, streaming

PSG e Arsenal si affronteranno nella Finale della Champions League 2026, che si disputerà sabato 30 maggio (ore 18.00) alla Puskas Arena di Budapest: sarà la capitale dell’Ungheria a ospitare l’atto conclusivo della massima competizione continentale. Come da tradizione sarà una partita secca in campo neutro a incoronare i Campioni d’Europa, ma attenzione alla particolarità dell’orario: il calcio d’inizio è stato anticipato, si giocherà nel tardo pomeriggio e non in serata per agevolare i tifosi in trasferta.

Il PSG si presenterà all’appuntamento da Campione d’Europa e proverà a replicare il successo ottenuto dodici mesi fa battendo l’Inter nell’atto conclusivo. I francesi inseguiranno la seconda Coppa dalle grandi orecchie della loro storia, mentre gli inglesi punteranno al primo sigillo nella massima competizione continentale. Il PSG arriverà all’appuntamento dopo aver regolato Chelsea, Liverpool e Bayern Monaco nella fase a eliminazione diretta; l’Arsenal ha avuto la meglio su Bayer Leverkusen, Sporting Lisbona e Atletico Madrid.

Entrambe le squadre hanno vinto i rispettivi titoli nazionali e puntano ad arricchire ulteriormente la bacheca in una stagione già trionfale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Arsenal-PSG, finale della Champions League 2026 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8; prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it.

CALENDARIO PSG-ARSENAL, FINALE CHAMPIONS LEAGUE

Sabato 30 maggio

Ore 18.00 Finale Champions League 2026: Arsenal vs PSG – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

DOVE SI GIOCA LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 2026

Alla Puskas Arena di Budapest (Ungheria).

PROGRAMMA ARSENAL-PSG: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251, Sky Sport 4K, per gli abbonati; TV8, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.