PSG in finale di Champions League: Dembelé manda in estasi i Campioni d’Europa, Bayern Monaco eliminato

Il PSG si è qualificato alla finale della Champions League di calcio, pareggiando in casa del Bayern Monaco per 1-1 dopo aver vinto il confronto d’andata con un pirotecnico 5-4 di fronte al proprio pubblico del Parco dei Principi. Settimana scorsa il testa a testa andato in scena nella capitale francese era stato movimentato e ricco di colpi di scena, mentre il match in Baviera è stato più misurato e controllato in termini tattici.

I transalpini sono passati in vantaggio al terzo minuto: Ruiz serve Kvaratshkhelia, il quale supera Stanisic e Upamecano, serve in mezzo per Dembelè, che segna con il suo micidiale mancino. I tedeschi sono stati costretti a inseguire per tutti i novanta minuti e avevano bisogno di due reti per trascinare la contesa ai supplementari, ma soltanto in pieno recupero è arrivato il pareggio di Kane su invito di Davies: troppo tardi per sognare in grande.

I Campioni d’Europa in carica avranno la possibilità di difendere la Coppa dalle grandi orecchie e cercheranno di alzarla al cielo per la seconda volta nella propria storia: l’appuntamento è per sabato 30 maggio, quando a Budapest (Ungheria) se la dovranno vedere con gli inglesi dell’Arsenal, che ieri avevano eliminato l’Atletico Madrid e che andranno a caccia del primo ruggito nella massima competizione continentale.