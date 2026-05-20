Dove vedere in tv il GP del Canada di F1 2026: orari, programma TV8, streaming

Dopo due settimane di riposo torna in scena il Mondiale di Formula Uno 2026 in un calendario quanto mai particolare. Dopo un mese intero di stop ad aprile per colpa delle cancellazioni del Gran Premio di Bahrain e Arabia Saudita, il Circus è tornato in azione ad inizio maggio a Miami per poi staccare per un altro mini-riposo. Si ripartirà, quindi, nel corso del weekend in arrivo con l’attesissimo Gran Premio del Canada.

Si gareggerà, come tradizione, sullo splendido scenario del circuito di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, in vista di una tappa dal peso specifico notevole. Proseguirà, infatti, il dominio di Andrea Kimi Antonelli? Il giovane talento bolognese comanda la classifica generale con 100 punti e un importante +20 sul compagno di team George Russell. Mercedes vuole proseguire nel proprio dominio ma McLaren ha fatto vedere di essere cresciuta tantissimo.

Lando Norris e Oscar Piastri appaiono i due rivali principali per le Frecce d’argento come si è visto a Miami. La Ferrari, invece…? Le rosse devono assolutamente dare una scossa alla propria stagione. L’inizio di campionato aveva fatto ben sperare ma al momento dei primi aggiornamenti sembra che la SF-26 non sia stata in grado di rispondere allo strapotere dei motorizzati Mercedes. La svolta arriverà in Canada?

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio del Canada sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà visibile in diretta in chiaro la Sprint Race, mentre la gara domenicale sarà proposta in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre tv8.it proporrà la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP CANADA F1 2026 (orari italiani)

Venerdì 22 maggio

Ore 18.30-19.30 Prove libere 1

Ore 22.30-23.14 Sprint Qualifying

Sabato 23 maggio

Ore 18.00 Sprint Race

Ore 22.00-23.00 Qualifiche

Domenica 24 maggio

Ore 22.00 Gran Premio del Canada