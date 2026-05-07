In questa puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano tutto quello che è successo nel GP di Miami di Formula 1. Le modifiche al regolamento hanno aumentato la sicurezza dei piloti, ma hanno davvero migliorato lo spettacolo in pista? Intanto il talento di Kimi Antonelli continua a crescere e mette pressione a George Russell, ancora alla ricerca del feeling perfetto con la Mercedes. Ferrari resta un rebus: il risultato finale non racconta la straordinaria prestazione di Charles Leclerc, autore di una gara di altissimo livello. Grande sorpresa anche per la competitività della Red Bull… merito della macchina o del solito Max Verstappen? McLaren invece non sorprende più: il progetto tecnico si conferma solidissimo dopo un inizio di stagione complicato dalla limitata conoscenza della power unit. Analisi tecnica, retroscena e commenti sul weekend di Miami insieme a Beatrice Frangione e Luca Preti.