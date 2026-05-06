Nel nuovo episodio di Motor News, Beatrice Frangione ospita Matteo Pittaccio, commentatore SKY Motori, per analizzare tutti i temi caldi del GP di Miami di Formula 1. La vittoria straordinaria di Andrea Kimi Antonelli ha acceso l’entusiasmo dei tifosi italiani e confermato il talento del giovane pilota. Allo stesso tempo, il weekend americano ha evidenziato le difficoltà della Ferrari, ancora distante dalle aspettative dei suoi tifosi. Nel corso dell’intervista analizziamo: il capolavoro di Antonelli a Miami; la crescita della McLaren; il ritorno competitivo della Red Bull con Max Verstappen; la situazione complicata della Ferrari; i nuovi equilibri all’interno del box Mercedes Un confronto tecnico e approfondito con Matteo Pittaccio per capire cosa sta succedendo in Formula 1 dopo il GP di Miami. Lascia un commento con la tua opinione: Russel inizia a soffrire troppo il suo compagno di squadra ?