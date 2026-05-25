Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

8 secondi fa

il

Impresa di Federico Cinà al Roland Garros: grazie al successo al quinto set contro Reilly Opelka conquista il suo primo match vinto nello Slam parigino a soli 19 anni e 55 giorni.
Appena 13 giorni in più rispetto a Jannik Sinner e 44 in meno rispetto a Lorenzo Musetti.

Analizziamo il match, la crescita del giovane talento italiano e le prospettive future nel circuito Atp con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco

📺 Vi aspettiamo a TennisMania, in diretta dalle 9:30 sul canale YouTube di OA Sport￼

👍 Lascia un like
🔔 Iscriviti al canale
💬 Scrivi nella chat commenti e domande. E cosa pensi di Federico Cinà

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

#Cina #RolandGarros #Tennis #Sinner #Musetti #ATP #OASport #TennisMania

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità