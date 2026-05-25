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Impresa di Federico Cinà al Roland Garros: grazie al successo al quinto set contro Reilly Opelka conquista il suo primo match vinto nello Slam parigino a soli 19 anni e 55 giorni.
Appena 13 giorni in più rispetto a Jannik Sinner e 44 in meno rispetto a Lorenzo Musetti.
Analizziamo il match, la crescita del giovane talento italiano e le prospettive future nel circuito Atp con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco
📺 Vi aspettiamo a TennisMania, in diretta dalle 9:30 sul canale YouTube di OA Sport￼
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