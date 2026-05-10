Dove vedere in tv Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming

Sfida complicatissima sul Centrale del Foro Italico di Roma per Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana, infatti, dovrà vedersela con Iga Swiatek in un rematch di terzo turno di quanto già visto nel 2025, anno in cui la polacca l’ha travolta lasciandole soltanto un game.

Di fatto è cambiato un po’ tutto nel frattempo: Cocciaretto ha ripreso fiducia nei propri mezzi, mentre per quanto riguarda Swiatek il fatto è che, pur non avendo mai lasciato le zone alte della classifica, non ha più quell’aura di invincibile sul rosso, quella che l’ha portata a vincere quattro Roland Garros. Certo, in questa fattispecie va pur detto che la favorita rimane lei, ma un fattore ambientale importante potrebbe aiutare l’azzurra.

Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Iga Swiatek sarà il primo della sessione serale sul Campo Centrale, non prima delle ore 19:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), oltre che su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA COCCIARETTO-SWIATEK OGGI, WTA ROMA 2026

Domenica 10 maggio

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 11:00 Svitolina (UKR) [7]-Baptiste (USA) [32] – 3° turno WTA

NP Ore 13:00 Blockx (BEL)-Zverev (GER) [2] – 3° turno ATP

NP Ore 15:00 Musetti (ITA) [8]-F. Cerundolo (ARG) [25] – 3° turno ATP

Sessione serale

Ore 19:00 Cocciaretto (ITA)-Swiatek (POL) [4] – 3° turno WTA – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro e canale 212 Sky) e Sky Sport (canale da definire)

NP Ore 20:30 Arnaldi (ITA) [WC]-Jodar (ESP) [32] – 3° turno ATP

PROGRAMMA COCCIARETTO-SWIATEK: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire), SuperTennis (in chiaro e 212 Sky)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport