Domenico Pozzovivo oltre il tempo! 2° in classifica generale al Giro di Grecia!

Domenico Pozzovivo andrebbe preso ad esempio per la caparbietà, la tenacia, la grinta, il mordente, la mentalità. Un simulacro di agonismo, serietà, professionalità, caratura tecnica e perseveranza. L’incarnazione vivente della longevità sportiva: a 43 anni è tornato in gruppo dopo che un anno e mezzo prima aveva lasciato il grande ciclismo, si è rimesso in gioco e sta sfoggiando una pedalata magistrale.

Dopo il quattordicesimo posto nella classifica generale del Tour of the Alps e la terza piazza al Giro dell’Appennino, il lucano ha preso parte al Giro di Grecia: cinque tappe in terra ellenica, evento di livello 2.1 (il quarto livello per importanza in termini internazionali). L’alfiere della Solution Tech NIPPO Rali ha chiuso al secondo posto in classifica generale, ad appena undici secondi di distacco dal ceco Vaclav Jezek (Kasper crupto4me).

Domenico Pozzovivo si è distinto nella penultima frazione, che prevedeva l’arrivo in salita a Parnitha, chiudendo al settimo posto con un ritardo di 1’45” da Lorenzo Masciarelli (MBH Bank CSB Telecom Fort), capace di imporsi con 28” su Nicolò Pettiti (Swatt Club) e 1’44” su Jezek. Pozzovivo dovrebbe tornare in gara il prossimo 22 maggio al GP Beiras e Serra de Estrela (tre tappe in Portogallo).