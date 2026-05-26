Davide Ballerini al lavoro dopo il ritiro al Giro d’Italia: “Spero di essere pronto per il Tour de France”

La partecipazione al Giro d’Italia ha regalato emozioni contrastanti a Davide Ballerini. Il corridore italiano ha firmato la prima splendida vittoria tricolore nello sprint sul traguardo di Napoli al dispiacere di alzare bandiera bianca per i dolori di una caduta nella frazione con arrivo a Chiavari. Ballerini, a pochi giorni di distanza, è già sulla via del recupero e si concentra sui prossimi appuntamenti agonistici.

Sulla possibile data del rientro: “Potrei tornare in gara in Danimarca (il 13 giugno prossimo c’è la Copenhagen Sprint 2026), per poi partecipare al Campionato Italiano che ci sarà in Piemonte a fine giugno. E poi mi piacerebbe riuscire a essere pronto per il Tour de France 2026“.

Sul percorso di recupero dopo l’infortunio: “Sono stato dal fisioterapista, che mi ha garantito che la muscolatura della gamba non ha subìto lesioni e ciò semplifica la fase di recupero. Lavoro meticolosamente per sistemare la gamba e, in merito alla mano destra, c’è un tempo tecnico da rispettare“.

Sulle prospettive per il futuro in considerazione di un contratto che scade alla fine del 2026: “I rapporti con la squadra sono ottimi, mi hanno già proposto di restare – rivela Ballerini – Penso che l’anno prossimo avrò ancora la maglia della XDS Astana“.