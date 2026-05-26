Cassano d’Adda-Andalo, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà domani, mercoledì 27 maggio 2026, quando si disputerà la diciassettesima tappa, che prevede la partenza da Cassano d’Adda e l’arrivo ad Andalo dopo 202 km.

Sarà una tappa che si snoderà tra Lombardia e Trentino-Alto Adige, che vedrà protagoniste le due sedi di partenza ed arrivo, e che attraverserà, inoltre, le località di Vaprio d’Adda, Verdello, Urgnano, Ghisalba, Palosco, Palazzolo sull’Oglio, Grumello del Monte, Sarnico, Paratico, Iseo, Passo dei Tre Termini, Polaveno, Ponte Zanano, Gardone Val Trompia, Brozzo, Lodrin, Cocca di Lodrino, Casto, Nozza, Vestone, Anfo, Ponte Caffaro, Ca’ Rossa, Condino, Creto, Roncone, Tione, Preone, Stenico, San Lorenzo Dorsino, Nembia, Molveno, Lever, Santel e Cavedago.

La partenza fittizia è prevista alle ore 12.10, mentre la partenza reale avverrà alle ore 12.20, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.01 e le 17.32. Di seguito tutte le località attraversate nel corso della tappa di domani dal Giro d’Italia 2026.

DOVE PASSA LA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2026

Mercoledì 27 maggio

Diciassettesima tappa: Cassano d’Adda-Andalo (202 km)

Regioni attraversate: Lombardia, Trentino-Alto Adige.

Province attraversate: Milano, Bergamo, Brescia, Trento.

Località attraversate: Cassano d’Adda, Vaprio d’Adda, Verdello, Urgnano, Ghisalba, Palosco, Palazzolo sull’Oglio, Grumello del Monte, Sarnico, Paratico, Iseo, Passo dei Tre Termini, Polaveno, Ponte Zanano, Gardone Val Trompia, Brozzo, Lodrin, Cocca di Lodrino, Casto, Nozza, Vestone, Anfo, Ponte Caffaro, Ca’ Rossa, Condino, Creto, Roncone, Tione di Trento, Preone, Stenico, San Lorenzo Dorsino, Nembia, Molveno, Lever, Santel, Cavedago, Andalo.