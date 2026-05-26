Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Bellinzona-Carì: orari, percorso, tv. Arrivo in salità sulle Alpi svizzere

Inizia la terza e decisiva settimana del Giro d’Italia 2026. Dopo l’ultimo giorno di riposo scatta la sedicesima tappa della Corsa Rosa, interamente in terra svizzera, da Bellinzona a Carì. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2026 DALLE 13.45

PERCORSO

In terra rossocrociata tappa brevissima ma molto intensa, con 2928 metri di dislivello. Prima parte di gara che vede un circuito da ripetere due volte con le ascese di Torre (4,7 chilometri al 5,6%) e Leontica (3 km all’8,3%). Discesa, falsopiano e salita finale verso Carì: 11,6 chilometri all’8% con diversi tratti a doppie cifre e punta al 13% proprio nel finale.

FAVORITI

L’attesa è tutta ovviamente per la Maglia Rosa Jonas Vingegaard che non sente la catena ed ha una squadra devastante come la Visma che può fare la differenza dal primo all’ultimo chilometro. L’Italia spera in un Giulio Pellizzari al 100%: l’azzurro punta a rimontare e vuole il podio in classifica generale. Nomi da citare ovviamente Felix Gall, seconda forza in salita ad oggi, Jai Hindley e Afonso Eulalio che appare in calo ma proverà a difendere il margine che ha in classifica. Per il successo di tappa occhio a Giulio Ciccone che proverà sicuramente ad andare all’attacco.

PROGRAMMA

Martedì 26 maggio – Sedicesima tappa Bellinzona-Carì (113 km)

Orario di partenza: 13.45

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA SEDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:45; Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport