Dove vedere in tv VakifBank-Eczacibasi, Finale Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming

VakifBank Istanbul ed Eczacibasi Istanbul si affronteranno nella Finale della Champions League 2026 di volley femminile, che andrà in scena domenica 3 maggio (ore 19.00 italiane) presso la Ülker Sports and Event Hall di Istanbul. Le due squadre turche daranno vita a una grande battaglia di fronte al proprio pubblico per conquistare il massimo trofeo europeo dopo aver eliminato rispettivamente Conegliano e Scandicci sempre al tie-break nella giornata di sabato.

Le ragazze di coach Giovanni Guidetti proveranno a completare la stagione perfetta dopo aver già conquistato scudetto e Coppa di Turchia, inseguendo la settima Champions League della propria storia. Il sestetto di coach Giulio Bregoli proverà a sovvertire il pronostico della vigilia e a tornare sul tetto del Vecchio Continente a undici anni di distanza dalla prima e ultima volta. Da una parte la bomber Tijana Boskovic e la schiacciatrice Marina Markova, dall’altra l’opposto Magdalena Stysiak e il martello Ebrar Karakurt.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di VakifBank-Eczacibasi, finale della Champions League 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) fino alle ore 20.55 e su Sky Sport Arena (canale 204); diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO VAKIFBANK-ECZACIBASI, FINALE CHAMPIONS LEAGUE

Domenica 3 maggio

Ore 19.00 Finale Champions League volley femminile 2026: VakifBank Istanbul vs Eczacibasi Istanbul

PROGRAMMA FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) fino alle ore 20.55 e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.