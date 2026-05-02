LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per proseguire la cavalcata

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Amici di OA Sport Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata alla Superpole ed alla gara-1 valida per il GP di Ungheria, quarto atto del Mondiale 2026 di Superbike in scena presso il tracciato di Balatòn. Potrebbe essere una giornata dai contorni storici, ma tutto dovrà passare tra le mani, o meglio dire tra le ruote di Nicolò Bulega.

Sì perché in caso di vittoria nella prima gara di questo weekend, il ducatista leader della classifica piloti potrebbe incasellare il quattordicesimo successo consecutivo, superando il rivale di sempre Toprak Razgatlioglu che, invece, si era fermato a tredici. I presupposti sono buoni, per non dire ottimi, ma niente può essere dato per scontato.

In occasione delle prime due sessioni di prove libere ad imporsi è stato infatti l’altro centauro in forza all’Aruba Racing Ducati, ovvero Iker Lecuona, il quale ha segnato il miglior tempo nei due turni precedendo proprio Bulega, secondo sia in FP1 che in FP2. Sappiamo però benissimo quanto gli equilibri, quando si alza la posta in palio, possano cambiare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Superpole e della gara-1 valida il GP di Ungheria, quarta tappa del Mondiale 2026 di Formula 1. Giro dopo giro, sorpasso dopo sorpasso, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 11:00 con la Superpole. BUON DIVERTIMENTO!