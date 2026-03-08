F1, clamoroso nel giro di ricognizione prima del GP d’Australia: Oscar Piastri va a muro, McLaren distrutta

Ha del clamoroso quanto accaduto a poco più di 30 minuti dal via del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Nel giro di ricognizione, prima di schierarsi in griglia per la procedura di partenza, l’australiano Oscar Piastri è stato protagonista di un errore clamoroso.

Il pilota della McLaren, infatti, affrontando con eccessiva aggressività il cordolo in curva 4, ha perso il controllo della vettura ed è finito contro il muro. La monoposto di Woking è andata distrutta, con numerosi detriti sparsi sulla pista. Per Piastri nessuna conseguenza fisica, ma grandissima amarezza per un episodio tanto improvviso quanto imprevedibile.

VIDEO INCIDENTE OSCAR PIASTRI

Oscar Piastri’s crash during his reconnaissance lap 💔 pic.twitter.com/jljED2zw0s — deni (@fiagirly) March 8, 2026

Un colpo di scena che potrebbe condizionare quanto accadrà nel GP. L’aussie avrebbe dovuto prendere il via dalla quinta casella, che resterà dunque vuota. Potrebbe approfittarne la Ferrari del britannico Lewis Hamilton che, in settima posizione sulla griglia, non avrà davanti l’ostacolo rappresentato dalla McLaren.

La Rossa, stando a quanto mostrato nel corso dei test pre-season, dispone di un ottimo sistema di partenza, che potrebbe offrire un’opportunità a Hamilton, ma anche al monegasco Charles Leclerc (quarto in griglia), per attaccare i piloti che lo precedono. Per la McLaren resterà invece il solo Lando Norris, sesto nello schieramento.