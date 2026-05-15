Classifica Giro d’Italia 2026, settima tappa: Vingegaard piazza lo scossone da padrone, Pellizzari lotta per il podio
Jonas Vingegaard si è comportato da autentico padrone del Giro d’Italia 2026, dominando l’attesissima settima tappa (244 km, la più lunga dell’intera Corsa Rosa) che prevedeva il primo arrivo in salita: il fuoriclasse danese ha espresso tutta la sua caratura tecnica sul Blockhaus (ascesa di 13,6 km all’8,4% di pendenza media) e ha fatto il vuoto, dimostrando a tutti gli effetti di essere il grande favorito per la conquista del Trofeo Senza Fine.
Il capitano del Team Visma | Lease a Bike ha piazzato la prima accelerazione quando mancavano 5,5 chilometri al traguardo, soltanto Giulio Pellizzari e l’austriaco Felix Gall gli sono rimasti a ruota. Il due volte vincitore del Tour de France ha insistito nell’azione e il giovane marchigiano ha tenuto il passo, poi la terza fiammata ha deciso la frazione: forcing quando mancavano 4,4 km, la promessa della Red Bull-BORA-hansgrohe ha replicato, ma duecento metri più tardi ha dovuto chinare il capo.
Jonas Vingegaard ha inscenato un assolo solitario negli ultimi quattro chilometri, ma Gall non è andato alla deriva e ha chiuso con un ritardo di appena tredici secondi. Pellizzari ha pagato il fuorigiri, è stato scavalcato dall’austriaco ed è poi stato ripreso dal compagno di squadra Jai Hindley e l’altro australiano Ben O’Connor, riuscendo a chiudere con un distacco di 1’05”. Lo spagnolo Enric Mas e il colombiano Egan Bernal erano andati in crisi ai -8, il canadese Dereek Gee e Damiano Caruso avevano ceduto ai -7.
Il portoghese Afonso Eulalio ha provato a tenere botta con grande cuore, ha accusato un ritardo di 2’55” ed è riuscito a conservare la maglia rosa. Il capitano della Bahrain-Victorious indossa il simbolo del primato con un margine di 3’17” su Vingegaard, il quale ora ha 17” su Gall, 1’08” su Hindley e 1’11” su Pellizzari, quinto in classifica generale e in piena lotta per il podio. Giulio Ciccone è ottavo a 4’57”, Christian Scaroni dodicesimo a 5’40”.
Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026 al termine della settima tappa. Domani (sabato 16 maggio) andrà in scena l’ottava frazione: 156 km da Chieti a Fermo, giornata sui muri marchigiani con un finale durissimo che prevede il Muro del Ferro (540 metri all’11,1%), Capodarco (2,5 km al 6,1%) e l’arrivo in salita (3,7 km al 5,7% con un muro al 13,5%).
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (dopo la settima tappa)
1 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 30:59:23
2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 3:17
3 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 3:34
4 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4:25
5 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4:28
6 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4:32
7 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:56
8 Ciccone Giulio Lidl – Trek 4:57
9 Arensman Thymen Netcompany INEOS 5:07
10 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 5:11
11 Hirt Jan XDS Astana Team 5:23
12 Scaroni Christian NSN Cycling Team 5:40
13 Gee-West Derek Lidl – Trek 6:10
14 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 6:11
15 Bernal Egan Netcompany INEOS 6:18
16 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 6:22
17 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 6:24
18 Beloki Markel EF Education – EasyPost ,,
19 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6:41
20 Kulset Johannes Uno-X Mobility 6:46
21 12 ▼9 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 2″ 7:12
22 29 ▲7 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 7:25
23 7 ▼16 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ 7:50
24 14 ▼10 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 7:58
25 30 ▲5 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 8:11
26 33 ▲7 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 8:29
27 36 ▲9 López Harold Martín XDS Astana Team 9:04
28 13 ▼15 Mas Enric Movistar Team 9:14
29 38 ▲9 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 11:34
30 26 ▼4 Kench Josh Groupama – FDJ United 11:43
31 25 ▼6 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 11:50
32 35 ▲3 Romo Javier Movistar Team 12:09
33 32 ▼1 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 4″ 12:36
34 27 ▼7 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 12:41
35 49 ▲14 Poels Wout Unibet Rose Rockets 16:17
36 43 ▲7 López Juan Pedro Movistar Team 16:51
37 42 ▲5 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 18:49
38 47 ▲9 Rubio Einer Movistar Team 19:07
39 46 ▲7 Zana Filippo Soudal Quick-Step 21:08
40 37 ▼3 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 22:03
41 8 ▼33 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ 22:34
42 41 ▼1 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 10″ 23:17
43 4 ▼39 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 24:09
44 39 ▼5 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 12″ 24:38
45 34 ▼11 Milesi Lorenzo Movistar Team 2″ 25:56
46 69 ▲23 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6″ 26:17
47 52 ▲5 Ulissi Diego XDS Astana Team 27:44
48 45 ▼3 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 27:46
49 53 ▲4 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike 29:54
50 58 ▲8 Sheffield Magnus Netcompany INEOS 30:39
51 48 ▼3 Sobrero Matteo Lidl – Trek 30:49
52 55 ▲3 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 30:58
53 44 ▼9 Tjøtta Martin Uno-X Mobility 31:04
54 76 ▲22 Hatherly Alan Team Jayco AlUla ,,
55 61 ▲6 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 31:10
56 40 ▼16 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 14″ 32:32
57 80 ▲23 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 32:47
58 51 ▼7 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 33:34
59 64 ▲5 Valgren Michael EF Education – EasyPost 34:27
60 57 ▼3 Oliveira Nelson Movistar Team 34:35
61 72 ▲11 Haig JackNetcompany INEOS 35:35
62 77 ▲15 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 37:20
63 70 ▲7 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 37:23
64 65 ▲1 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 2″ 38:02
65 66 ▲1 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious 38:04
66 67 ▲1 Gualdi Simone Lotto Intermarché 38:45
67 75 ▲8 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta 38:57
68 54 ▼14 Turner Ben Netcompany INEOS 39:08
69 78 ▲9 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team 39:30
70 56 ▼14 Aular Orluis Movistar Team 6″ 39:46
71 60 ▼11 Segaert Alec Bahrain – Victorious 39:54
72 62 ▼10 Schultz Nick NSN Cycling Team 41:45
73 50 ▼23 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber 41:49
74 79 ▲5 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 43:33
75 81 ▲6 Ganna Filippo Netcompany INEOS 44:38
76 96 ▲20 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 45:00
77 71 ▼6 Aerts Toon Lotto Intermarché 45:37
78 83 ▲5 Barguil Warren Team Picnic PostNL 45:45
79 74 ▼5 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech 45:54
80 85 ▲5 Rota Lorenzo Lotto Intermarché 47:25
81 86 ▲5 Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech ,,
82 93 ▲11 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 48:29
83 82 ▼1 Magnier Paul Soudal Quick-Step 24″ 48:56
84 59 ▼25 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta 49:03
85 63 ▼22 Rafferty Darren EF Education – EasyPost 50:15
86 104 ▲18 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber 50:42
87 84 ▼3 Huens Axel Groupama – FDJ United 51:06
88 89 ▲1 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 6″ 52:07
89 99 ▲10 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber ,,
90 115 ▲25 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 52:37
91 92 ▲1 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber 6″ 52:38
92 98 ▲6 Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber 53:28
93 117 ▲24 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 10″ 53:33
94 68 ▼26 Strong Corbin NSN Cycling Team 53:57
95 100 ▲5 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 54:19
96 105 ▲9 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 54:42
97 102 ▲5 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 54:44
98 103 ▲5 Stannard Robert Bahrain – Victorious 54:48
99 73 ▼26 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 6″ ,,
100 109 ▲9 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla 56:36
101 110 ▲9 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta ,,
102 112 ▲10 Bettiol Alberto XDS Astana Team ,,
103 114 ▲11 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 56:49
104 157 ▲53 Rochas Rémy Groupama – FDJ United 57:06
105 91 ▼14 García Cortina Iván Movistar Team 57:22
106 116 ▲10 Donaldson Robert Team Jayco AlUla 58:11
107 118 ▲11 Vernon Ethan NSN Cycling Team 4″ 58:23
108 94 ▼14 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 58:25
109 101 ▼8 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 59:09
110 121 ▲11 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 59:26
111 122 ▲11 Shaw James EF Education – EasyPost ,,
112 123 ▲11 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 59:42
113 140 ▲27 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 4″ ,,
114 132 ▲18 Barthe Cyril Groupama – FDJ United 59:45
115 90 ▼25 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 1:00:29
116 129 ▲13 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:00:45
117 97 ▼20 Bax Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:01:23
118 127 ▲9 Swift Connor Netcompany INEOS 2″ 1:01:25
119 111 ▼8 Jacobs Johan Groupama – FDJ United 1:01:33
120 124 ▲4 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team 1:01:43
121 125 ▲4 Miholjević Fran Bahrain – Victorious 1:01:46
122 128 ▲6 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 1:02:12
123 126 ▲3 Ballerini Davide XDS Astana Team 10″ 1:02:16
124 119 ▼5 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike 1:02:55
125 120 ▼5 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 1:03:04
126 87 ▼39 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 1:04:08
127 107 ▼20 Christen Fabio Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:04:14
128 133 ▲5 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 1:04:38
129 134 ▲5 Geens Jonas Alpecin – Premier Tech 1:05:09
130 131 ▲1 Planckaert Edward Alpecin – Premier Tech 1:06:23
131 139 ▲8 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 1:06:34
132 95 ▼37 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets 1:06:47
133 143 ▲10 Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech 1:07:26
134 135 ▲1 Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech 1:07:51
135 88 ▼47 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber 1:08:11
136 113 ▼23 Milan Jonathan Lidl – Trek 6″ 1:08:19
137 147 ▲10 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek 1:08:53
138 150 ▲12 Penhoët Paul Groupama – FDJ United 1:09:23
139 106 ▼33 Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets 1:10:10
140 130 ▼10 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 1:11:01
141 108 ▼33 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 1:12:24
142 136 ▼6 Morgado António UAE Team Emirates – XRG 2″ 1:14:42
143 163 ▲20 Naberman Tim Team Picnic PostNL 1:14:43
144 142 ▼2 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step 1:15:31
145 146 ▲1 van Uden Casper Team Picnic PostNL 1:15:43
146 138 ▼8 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 1:16:24
147 141 ▼6 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 1:16:26
148 168 ▲20 Smith Dion NSN Cycling Team 1:16:34
149 148 ▼1 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 1:16:58
150 149 ▼1 Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 1:17:23
151 152 ▲1 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 1:17:44
152 167 ▲15 Stewart Jake NSN Cycling Team 1:17:52
153 144 ▼9 Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets 1:19:07
154 145 ▼9 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets ,,
155 165 ▲10 Mullen Ryan NSN Cycling Team 1:20:18
156 161 ▲5 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team 1:21:08
157 137 ▼20 Consonni Simone Lidl – Trek 1:21:49
158 153 ▼5 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 1:22:32
159 164 ▲5 Flynn Sean Team Picnic PostNL 1:23:09
160 151 ▼9 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 4″ 1:23:38
161 154 ▼7 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets 1:23:42
162 155 ▼7 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets 1:23:49
163 156 ▼7 Walscheid Max Lidl – Trek 1:24:41
164 160 ▼4 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 1:27:02
165 162 ▼3 Livyns Arjen XDS Astana Team 1:27:51
166 166 – Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech 1:28:03
167 158 ▼9 Blikra Erlend Uno-X Mobility 1:28:39
168 159 ▼9 Malucelli Matteo XDS Astana Team 1:29:05
169 169 – van den Broek Frank Team Picnic PostNL 1:39:51