Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Vingegaard trionfa sul Blockhaus, Gall grande sorpresa
Il primo scossone al Giro d’Italia 2026 porta la firma di Jonas Vingegaard. Il danese, grande favorito della vigilia, fa valere tutta la sua superiorità in salita, andando a vincere in solitaria la tappa numero sette con arrivo sul Blockhaus. Il portacolori del Team Visma Lease a Bike accelera improvvisamente sfruttando il lavoro della squadra, stacca un troppo ottimista Pellizzari e trionfa portandosi in seconda posizione nella generale.
Sorpresa della giornata è Felix Gall. L’austriaco della Decathlon lascia inizialmente andare il duo Pellizzari-Vingegaard, continua con il suo passo e chiude con soli 13″ di distacco dal fuoriclasse danese. Chiude in terza posizione, ad 1’02” dalla vetta, Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe), seguito dal compagno di squadra Giulio Pellizzari (1’05”).
Il marchigiano ha provato a seguire inizialmente Vingegaard ma ha nettamente pagato di inesperienza. Andato fuori giri, ha poi perso sensibilmente terreno fino a ricongiungersi con gli inseguitori. Chiude invece in settima posizione Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 1’40” dal vincitore.
ORDINE DI ARRIVO SETTIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026
1 Jonas Vingegaard Team Visma Lease a Bike 6:09:15
2 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team +0:13
3 Jai Hindley Red Bull – BORA – hansgrohe +1:02
4 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe +1:05
5 Ben O’Connor Team Jayco AlUla +1:05
6 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team +1:29
7 Giulio Ciccone Lidl – Trek +1:40
8 Derek Gee Lidl – Trek +1:42
9 Michael Storer Tudor Pro Cycling Team +1:44
10 Thymen Arensman INEOS Grenadiers +1:44
11 Jan Hirt NSN Cycling Team +2:13
12 Chris Harper Q36.5 Pro Cycling Team +2:13
13 Harold Martín López XDS Astana Team +2:42
14 Wout Poels Unibet Rose Rockets +2:55
15 Afonso Eulálio Bahrain – Victorious +2:55
16 Davide Piganzoli Team Visma Lease a Bike +2:55
17 Markel Beloki EF Education – EasyPost +2:57
18 Damiano Caruso Bahrain – Victorious +2:57
19 Sepp Kuss Team Visma Lease a Bike +2:57
20 Gregor Mühlberger Decathlon CMA CGM Team +2:57
21 Egan Bernal INEOS Grenadiers +2:57
22 David de la Cruz Q36.5 Pro Cycling Team +3:43
23 Lennert Van Eetvelt Lotto Intermarché +3:47
24 Aleksandr Vlasov Red Bull – BORA – hansgrohe +4:11
25 Johannes Kulset Uno-X Mobility +4:24
26 Jan Christen UAE Team Emirates – XRG +4:29
27 Jefferson Alexander Cepeda EF Education – EasyPost +4:31
28 Christian Scaroni XDS Astana Team +4:44
29 Javier Romo Movistar Team +5:47
30 Einer Rubio Movistar Team +5:47
31 Enric Mas Movistar Team +5:47
32 Juan Pedro López Movistar Team +5:47
33 Igor Arrieta UAE Team Emirates – XRG +6:15
34 Nickolas Zukowsky Q36.5 Pro Cycling Team +7:05
35 Filippo Zana Soudal Quick-Step +7:48
36 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step +7:48
37 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta +7:48
38 Alan Hatherly Team Jayco AlUla +7:48
39 Embret Svestad-Bårdseng INEOS Grenadiers +7:48
40 Rémy Rochas Groupama – FDJ +8:14
41 Josh Kench Groupama – FDJ +8:16
42 Koen Bouwman Team Jayco AlUla +8:16
43 Giovanni Aleotti Red Bull – BORA – hansgrohe +8:23
44 Magnus Sheffield INEOS Grenadiers +13:23
45 Jack Haig INEOS Grenadiers +13:23
46 Jhonatan Narváez UAE Team Emirates – XRG +13:23
47 Will Barta Tudor Pro Cycling Team +13:23
48 Diego Ulissi XDS Astana Team +13:23
49 Brieuc Rolland Groupama – FDJ +13:47
50 Bart Lemmen Team Visma Lease a Bike +15:15
51 Victor Campenaerts Team Visma Lease a Bike +15:15
52 Johannes Staune-Mittet Decathlon CMA CGM Team +15:41
53 Callum Scotson Decathlon CMA CGM Team +15:41
54 Manuele Tarozzi Bardiani CSF 7 Saber +15:41
55 Mark Donovan Q36.5 Pro Cycling Team +15:41
56 Andreas Leknessund Uno-X Mobility +15:41
57 Thomas Pesenti Team Polti VisitMalta +15:41
58 Michael Valgren EF Education – EasyPost +15:41
59 Jardi van der Lee EF Education – EasyPost +16:19
60 Nelson Oliveira Movistar Team +17:29
61 Ben Zwiehoff Red Bull – BORA – hansgrohe +17:29
62 Matteo Sobrero Lidl – Trek +17:29
63 Diego Pablo Sevilla Team Polti VisitMalta +18:41
64 Alessandro Pinarello NSN Cycling Team +19:13
65 Gianni Moscon Red Bull – BORA – hansgrohe +19:13
66 Filippo Turconi Bardiani CSF 7 Saber +19:13
67 Tobias Bayer Alpecin – Premier Tech +19:13
68 Lorenzo Rota Lotto Intermarché +19:13
69 Florian Stork Tudor Pro Cycling Team +19:13
70 Larry Warbasse Tudor Pro Cycling Team +19:13
71 Edoardo Zambanini Bahrain – Victorious +19:13
72 Alessandro Tonelli Team Polti VisitMalta +19:13
73 Martin Tjøtta Uno-X Mobility +19:13
74 Cyril Barthe Groupama – FDJ +19:13
75 Warren Barguil Team Picnic PostNL +19:13
76 Filippo Ganna INEOS Grenadiers +19:13
77 Mick van Dijke Red Bull – BORA – hansgrohe +19:13
78 Lorenzo Milesi Movistar Team +19:54
79 Vicente Rojas Lotto Intermarché +19:54
80 Simone Gualdi Bardiani CSF 7 Saber +21:43
81 David González Q36.5 Pro Cycling Team +21:43
82 Dion Smith NSN Cycling Team +22:07
83 Alec Segaert Bahrain – Victorious +22:07
84 Connor Swift INEOS Grenadiers +22:45
85 Mikkel Bjerg UAE Team Emirates – XRG +22:45
86 Ethan Vernon NSN Cycling Team +23:25
87 Madis Mihkels EF Education – EasyPost +23:25
88 Paul Penhoët Groupama – FDJ +23:25
89 Francesco Busatto Alpecin – Premier Tech +23:25
90 Andrea Raccagni Noviero Soudal Quick-Step +23:25
91 Mirco Maestri Team Polti VisitMalta +23:25
92 Pascal Ackermann Team Jayco AlUla +23:25
93 Nikita Tsvetkov Bardiani CSF 7 Saber +23:25
94 Tim Rex Team Visma Lease a Bike +23:25
95 Jensen Plowright Alpecin – Premier Tech +23:25
96 Oliver Naesen Decathlon CMA CGM Team +23:25
97 Jasper Stuyven Soudal Quick-Step +23:25
98 Axel Huens Groupama – FDJ +23:25
99 Jake Stewart NSN Cycling Team +23:25
100 Christopher Juul-Jensen Team Jayco AlUla +23:25
101 Rasmus Søjberg Pedersen Decathlon CMA CGM Team +23:25
102 Chris Hamilton Team Picnic PostNL +23:25
103 Jonas Geens Alpecin – Premier Tech +23:25
104 Nick Schultz NSN Cycling Team +23:25
105 Tim Torn Teutenberg Lidl – Trek +23:25
106 Paul Magnier Soudal Quick-Step +23:25
107 Ben Turner INEOS Grenadiers +23:25
108 Ayco Bastiaens Soudal Quick-Step +23:25
109 Robert Donaldson Team Jayco AlUla +23:25
110 Fran Miholjević Bahrain – Victorious +23:25
111 Rémi Cavagna Groupama – FDJ +23:25
112 Guillermo Thomas Silva XDS Astana Team +23:25
113 Alberto Bettiol XDS Astana Team +23:25
114 Filippo Magli Bardiani CSF 7 Saber +23:25
115 James Shaw EF Education – EasyPost +23:25
116 Toon Aerts Lotto Intermarché +23:25
117 Robert Stannard Bahrain – Victorious +23:25
118 Orluis Aular Movistar Team +23:25
119 Fabio Van den Bossche Soudal Quick-Step +23:25
120 Davide Ballerini XDS Astana Team +23:36
121 Tim Naberman Team Picnic PostNL +24:00
122 Luca Vergallito Alpecin – Premier Tech +26:06
123 Edward Planckaert Alpecin – Premier Tech +26:06
124 Timo Kielich Team Visma Lease a Bike+27:53
125 Jonas Rutsch Lotto Intermarché +27:53
126 Luca Paletti Bardiani CSF 7 Saber +27:53
127 Mathijs Paasschens Bahrain – Victorious +27:53
128 Ryan Mullen NSN Cycling Team +28:16
129 Iván García Cortina Movistar Team +28:22
130 Johan Jacobs Groupama – FDJ +28:22
131 Fredrik Dversnes Uno-X Mobility +29:06
132 Casper van Uden Team Picnic PostNL +31:30
133 Gijs Leemreize Team Picnic PostNL +31:30
134 Sean Flynn Team Picnic PostNL +31:30
135 Mattia Bais Team Polti VisitMalta +31:30
136 Sjoerd Bax Q36.5 Pro Cycling Team +31:30
137 Andrea Mifsud Team Polti VisitMalta +31:30
138 Fabian Lienhard Tudor Pro Cycling Team +31:30
139 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta +31:30
140 Dries Van Gestel Soudal Quick-Step +31:30
141 Darren Rafferty EF Education – EasyPost +31:30
142 Amanuel Ghebreigzabhier Lidl – Trek +31:30
143 Fabio Christen Q36.5 Pro Cycling Team +31:30
144 Enrico Zanoncello Bardiani CSF 7 Saber +31:30
145 Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team +32:25
146 Tord Gudmestad Decathlon CMA CGM Team +32:25
147 António Morgado UAE Team Emirates – XRG +32:54
148 Nico Denz Red Bull – BORA – hansgrohe +33:26
149 Tomáš Kopecký Unibet Rose Rockets +35:06
150 Matyáš Kopecký Unibet Rose Rockets +35:06
151 Corbin Strong NSN Cycling Team +35:06
152 Jonathan Milan Lidl – Trek +35:06
153 Markus Hoelgaard Uno-X Mobility +35:49
154 Johan Price-Pejtersen Alpecin – Premier Tech +35:49
155 Max Walscheid Lidl – Trek +35:49
156 Frank van den Broek Team Picnic PostNL +36:14
157 Luca Mozzato Tudor Pro Cycling Team +36:18
158 Robin Froidevaux Tudor Pro Cycling Team +37:24
159 Arjen Livyns XDS Astana Team +37:24
160 Lukáš Kubiš Unibet Rose Rockets +37:28
161 Elmar Reinders Unibet Rose Rockets +37:28
162 Dylan Groenewegen Unibet Rose Rockets +37:28
163 Hartthijs de Vries Unibet Rose Rockets +37:28
164 Niklas Larsen Unibet Rose Rockets +37:28
165 Matteo Malucelli XDS Astana Team +39:39
166 Simone Consonni Lidl – Trek +39:39
167 Sakarias Koller Løland Uno-X Mobility +39:39
168 Erlend Blikra Uno-X Mobility +39:39
169 Martin Marcellusi Bardiani CSF 7 Saber +39:39