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Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Burgas-Veliko Tarnovo: percorso, orari, tv
Il Giro d’Italia 2026 è ormai ai nastri di partenza. Oggi verrà disputata la prima tappa bulgara della Corsa Rosa con in palio la prima maglia di leader della generale. Domani sarà ancora la Bulgaria ad ospitare una seconda frazione che presenta le prime salite dell’edizione numero 109. La tappa, una delle più lunghe, attraversa la Valle dei Balcani fino all’arrivo con gli ultimi chilometri mossi.
PERCORSO
Si parte da Burgas e si arriva a Veliko Tarnovo dopo ben 221 chilometri. Inizio subito mosso prima di un lungo tratto in pianura che conduce al primo GPM di Byala Pass (terza categoria). Da qui una leggera discesa prima di risalire verso l’altro GPM di Vratnik Pass. Successivamente si affronta un tratto in discesa con vari saliscendi prima della scalata del Lyaskovets Monastery Pass. Segue una discesa che conduce agli ultimi tre chilometri mossi. Si alternano pendenze fino al 9% e parti in pianura fino al traguardo.
PROGRAMMA
Sabato 9 maggio Seconda tappa Giro d’Italia
Burgas-Veliko Tarnovo (221 km)
Orario di partenza: 12.05
Orario di arrivo stimato: 17.15
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO D’ITALIA 2026
Diretta tv: dalle 14.00 in chiaro su Rai 2
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, DAZN, Eurosport 1, HBO MAX
Diretta Live testuale: OA Sport