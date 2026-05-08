Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier si prende tre maglie su quattro!
Il Giro d’Italia 2026 ha aperto ufficialmente i battenti, con la prima tappa disputata in Bulgaria che ha visto il successo del francese Paul Magnier a Burgas davanti al danese Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) e al britannico Ethan Vernon (NSN Cycling Team). Lo sprinter della Soudal Quick-Step ha bruciato in volata gli altri velocisti rimasti in gioco dopo la caduta che ha spezzato in due tronconi il gruppo ai -700 metri, aggiudicandosi la prima maglia rosa di questa edizione numero 109.
Con questa vittoria Magnier si porta non solamente in vetta alla classifica generale del Giro, ma anche a quella riservata ai giovani (avendo 22 anni) e soprattutto alla graduatoria a punti che mette in palio la prestigiosa maglia ciclamino. Frazione interlocutoria per i big, in seguito alla neutralizzazione dei distacchi accumulati al traguardo per l’incidente avvenuto nell’ultimo chilometro della corsa.
Di seguito tutte le classifiche aggiornate:
CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026
1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 3:20:58
2 Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team +0:04
3 Manuele Tarozzi Bardiani CSF 7 Saber ”
4 Ethan Vernon NSN Cycling Team +0:06
5 Diego Pablo Sevilla Team Polti VisitMalta ”
6 António Morgado UAE Team Emirates – XRG +0:08
7 Jonathan Milan Lidl – Trek +0:10
8 Madis Mihkels EF Education – EasyPost ”
9 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta ”
10 Pascal Ackermann Team Jayco AlUla ”
11 Tord Gudmestad Decathlon CMA CGM Team ”
12 Max Walscheid Lidl – Trek ”
13 Dries Van Gestel Soudal Quick-Step ”
14 Jasper Stuyven Soudal Quick-Step ”
15 Marc Soler UAE Team Emirates – XRG ”
16 Filippo Magli Bardiani CSF 7 Saber ”
17 Robert Stannard Bahrain – Victorious ”
18 Enrico Zanoncello Bardiani CSF 7 Saber ”
19 Aleksandr Vlasov Red Bull – BORA – hansgrohe ”
20 Casper van Uden Team Picnic PostNL ”
21 Ben Turner Netcompany INEOS ”
22 Jonas Rutsch Lotto Intermarché ”
23 Simone Consonni Lidl – Trek ”
24 Arnaud De Lie Lotto Intermarché ”
25 Johannes Kulset Uno-X Mobility ”
26 Iván García Cortina Movistar Team ”
27 Orluis Aular Movistar Team ”
28 Mikkel Bjerg UAE Team Emirates – XRG ”
29 Thymen Arensman Netcompany INEOS ”
30 Mirco Maestri Team Polti VisitMalta ”
31 Andrea Vendrame Team Jayco AlUla ”
32 Jan Christen UAE Team Emirates – XRG ”
33 Adam Yates UAE Team Emirates – XRG ”
34 Alessandro Pinarello NSN Cycling Team ”
35 Jake Stewart NSN Cycling Team ”
36 Ryan Mullen NSN Cycling Team ”
37 Robert Donaldson Team Jayco AlUla ”
38 Mattia Bais Team Polti VisitMalta ”
39 Tim Naberman Team Picnic PostNL ”
40 Toon Aerts Lotto Intermarché ”
41 James Shaw EF Education – EasyPost ”
42 Alan Hatherly Team Jayco AlUla ”
43 Nikita Tsvetkov Bardiani CSF 7 Saber ”
44 Filippo Turconi Bardiani CSF 7 Saber ”
45 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious ”
46 Edoardo Zambanini Bahrain – Victorious ”
47 Jonas Geens Alpecin – Premier Tech ”
48 Lennert Van Eetvelt Lotto Intermarché ”
49 Simone Gualdi Lotto Intermarché ”
50 Koen Bouwman Team Jayco AlUla ”
51 Luca Paletti Bardiani CSF 7 Saber ”
52 Lorenzo Rota Lotto Intermarché ”
53 Martin Tjøtta Uno-X Mobility ”
54 Jay Vine UAE Team Emirates – XRG ”
55 Thomas Pesenti Team Polti VisitMalta ”
56 Derek Gee-West Lidl – Trek ”
57 Embret Svestad-Bårdseng Netcompany INEOS ”
58 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta ”
59 Rémi Cavagna Groupama – FDJ United ”
60 Darren Rafferty EF Education – EasyPost ”
61 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step ”
62 Giulio Ciccone Lidl – Trek ”
63 David González Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ”
64 Sjoerd Bax Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ”
65 Jan Hirt NSN Cycling Team ”
66 Ben O’Connor Team Jayco AlUla ”
67 Filippo Ganna Netcompany INEOS ”
68 Jhonatan Narváez UAE Team Emirates – XRG ”
69 Nelson Oliveira Movistar Team ”
70 Lukáš Kubiš Unibet Rose Rockets ”
71 Elmar Reinders Unibet Rose Rockets ”
72 Rasmus Søjberg Pedersen Decathlon CMA CGM Team ”
73 Oliver Naesen Decathlon CMA CGM Team ”
74 Juan Pedro López Movistar Team ”
75 Damiano Caruso Bahrain – Victorious ”
76 Enric Mas Movistar Team ”
77 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike ”
78 Samuele Battistella EF Education – EasyPost ”
79 Ben Zwiehoff Red Bull – BORA – hansgrohe ”
80 Jai Hindley Red Bull – BORA – hansgrohe ”
81 Dion Smith NSN Cycling Team ”
82 Filippo Zana Soudal Quick-Step ”
83 Andrea Raccagni Noviero Soudal Quick-Step ”
84 Alessandro Tonelli Team Polti VisitMalta ”
85 Diego Ulissi XDS Astana Team ”
86 Nico Denz Red Bull – BORA – hansgrohe ”
87 Christian Scaroni XDS Astana Team ”
88 Robin Froidevaux Tudor Pro Cycling Team ”
89 Fredrik Dversnes Lavik Uno-X Mobility ”
90 Sakarias Koller Løland Uno-X Mobility ”
91 Andrea Mifsud Team Polti VisitMalta ”
92 Timo Kielich Team Visma | Lease a Bike ”
93 Fran Miholjević Bahrain – Victorious ”
94 Alec Segaert Bahrain – Victorious ”
95 Einer Rubio Movistar Team ”
96 Javier Romo Movistar Team ”
97 Nickolas Zukowsky Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ”
98 Michael Valgren EF Education – EasyPost ”
99 Felix Engelhardt Team Jayco AlUla ”
100 Markel Beloki EF Education – EasyPost ”
101 Bart Lemmen Team Visma | Lease a Bike ”
102 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike ”
103 Jefferson Alexander Cepeda EF Education – EasyPost ”
104 Frank van den Broek Team Picnic PostNL ”
105 Fabio Van den Bossche Soudal Quick-Step ”
106 Nick Schultz NSN Cycling Team ”
107 Florian Stork Tudor Pro Cycling Team ”
108 Vicente Rojas Bardiani CSF 7 Saber ”
109 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team ”
110 Ayco Bastiaens Soudal Quick-Step ”
111 Tim Torn Teutenberg Lidl – Trek ”
112 Magnus Sheffield Netcompany INEOS ”
113 Connor Swift Netcompany INEOS ”
114 Mick van Dijke Red Bull – BORA – hansgrohe ”
115 Brieuc Rolland Groupama – FDJ United ”
116 Egan Bernal Netcompany INEOS ”
117 Larry Warbasse Tudor Pro Cycling Team ”
118 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team ”
119 Afonso Eulálio Bahrain – Victorious ”
120 Michael Storer Tudor Pro Cycling Team ”
121 Will Barta Tudor Pro Cycling Team ”
122 Corbin Strong NSN Cycling Team ”
123 Martin Marcellusi Bardiani CSF 7 Saber ”
124 Arjen Livyns XDS Astana Team ”
125 Johannes Staune-Mittet Decathlon CMA CGM Team ”
126 Gregor Mühlberger Decathlon CMA CGM Team ”
127 Christopher Juul-Jensen Team Jayco AlUla ”
128 Matteo Malucelli XDS Astana Team ”
129 Cyril Barthe Groupama – FDJ United ”
130 Rémy Rochas Groupama – FDJ United ”
131 Johan Jacobs Groupama – FDJ United ”
132 Paul Penhoët Groupama – FDJ United ”
133 David de la Cruz Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ”
134 Igor Arrieta UAE Team Emirates – XRG ”
135 Alberto Bettiol XDS Astana Team ”
136 Harold Martín López XDS Astana Team ”
137 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike ”
138 Lorenzo Milesi Movistar Team ”
139 Wout Poels Unibet Rose Rockets ”
140 Gianni Moscon Red Bull – BORA – hansgrohe ”
141 Giovanni Aleotti Red Bull – BORA – hansgrohe ”
142 Axel Huens Groupama – FDJ United ”
143 Hartthijs de Vries Unibet Rose Rockets ”
144 Tim Rex Team Visma | Lease a Bike ”
145 Wilco Kelderman Team Visma | Lease a Bike ”
146 Callum Scotson Decathlon CMA CGM Team ”
147 Matteo Sobrero Lidl – Trek ”
148 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe ”
149 Matyáš Kopecký Unibet Rose Rockets ”
150 Sean Flynn Team Picnic PostNL ”
151 Jardi Christiaan van der Lee EF Education – EasyPost ”
152 Chris Hamilton Team Picnic PostNL ”
153 Victor Campenaerts Team Visma | Lease a Bike ”
154 Jack Haig Netcompany INEOS ”
155 Gijs Leemreize Team Picnic PostNL ”
156 Mathijs Paasschens Bahrain – Victorious ”
157 Milan Menten Lotto Intermarché ”
158 Joshua Giddings Lotto Intermarché ”
159 Fabian Lienhard Tudor Pro Cycling Team ”
160 Warren Barguil Team Picnic PostNL ”
161 Mark Donovan Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ”
162 Tomáš Kopecký Unibet Rose Rockets ”
163 Niklas Larsen Unibet Rose Rockets ”
164 Markus Hoelgaard Uno-X Mobility ”
165 Luca Mozzato Tudor Pro Cycling Team ”
166 Josh Kench Groupama – FDJ United ”
167 Guillermo Thomas Silva XDS Astana Team ”
168 Chris Harper Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ”
169 Davide Ballerini XDS Astana Team ”
170 Edward Planckaert Alpecin – Premier Tech ”
171 Francesco Busatto Alpecin – Premier Tech ”
172 Amanuel Ghebreigzabhier Lidl – Trek ”
173 Andreas Leknessund Uno-X Mobility ”
174 Jensen Plowright Alpecin – Premier Tech ”
175 Luca Vergallito Alpecin – Premier Tech ”
176 Tobias Bayer Alpecin – Premier Tech ”
177 Dylan Groenewegen Unibet Rose Rockets ”
178 Ådne Holter Uno-X Mobility ”
179 Timo de Jong Team Picnic PostNL ”
180 Kaden Groves Alpecin – Premier Tech ”
181 Johan Price-Pejtersen Alpecin – Premier Tech ”
182 Fabio Christen Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ”
183 Erlend Blikra Uno-X Mobility ”
184 Matteo Moschetti Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ”
CLASSIFICA A PUNTI GIRO D’ITALIA 2026
1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 50
2 Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team 35
3 Ethan Vernon NSN Cycling Team 25
4 Jonathan Milan Lidl – Trek 23
5 Madis Mihkels EF Education – EasyPost 14
6 Manuele Tarozzi Bardiani CSF 7 Saber 12
7 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta 12
8 Pascal Ackermann Team Jayco AlUla 10
9 Diego Pablo Sevilla Team Polti VisitMalta 8
10 Tord Gudmestad Decathlon CMA CGM Team 8
11 Max Walscheid Lidl – Trek 8
12 Dries Van Gestel Soudal Quick-Step 6
13 Jasper Stuyven Soudal Quick-Step 5
14 Marc Soler UAE Team Emirates – XRG 4
15 Filippo Magli Bardiani CSF 7 Saber 3
16 Kaden Groves Alpecin – Premier Tech 3
17 Robert Stannard Bahrain – Victorious 2
18 Enrico Zanoncello Bardiani CSF 7 Saber 1
CLASSIFICA GPM GIRO D’ITALIA 2026
1 Diego Pablo Sevilla Team Polti VisitMalta 6
2 Manuele Tarozzi Bardiani CSF 7 Saber 4
3 Ayco Bastiaens Soudal Quick-Step 1
4 Hartthijs de Vries Unibet Rose Rockets 1
CLASSIFICA GIOVANI GIRO D’ITALIA 2026
1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 3:20:58
2 Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team +0:04
3 António Morgado UAE Team Emirates – XRG +0:08
4 Madis Mihkels EF Education – EasyPost +0:10
5 Tord Gudmestad Decathlon CMA CGM Team +0:10
6 Casper van Uden Team Picnic PostNL +0:10
7 Arnaud De Lie Lotto Intermarché +0:10
8 Johannes Kulset Uno-X Mobility +0:10
9 Jan Christen UAE Team Emirates – XRG +0:10
10 Alessandro Pinarello NSN Cycling Team +0:10
11 Nikita Tsvetkov Team Jayco AlUla +0:10
12 Robert Donaldson Bardiani CSF 7 Saber +0:10
13 Filippo Turconi Bardiani CSF 7 Saber +0:10
14 Edoardo Zambanini Bahrain – Victorious +0:10
15 Simone Gualdi Lotto Intermarché +0:10
16 Lennert Van Eetvelt Lotto Intermarché +0:10
17 Luca Paletti Bardiani CSF 7 Saber +0:10
18 Martin Tjøtta Uno-X Mobility +0:10
19 Embret Svestad-Bårdseng Netcompany INEOS +0:10
20 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta +0:10
21 Darren Rafferty EF Education – EasyPost +0:10
22 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step +0:10
23 Rasmus Søjberg Pedersen Decathlon CMA CGM Team +0:10
24 Andrea Raccagni Noviero Soudal Quick-Step +0:10
25 Sakarias Koller Løland Uno-X Mobility +0:10
26 Fran Miholjević Bahrain – Victorious +0:10
27 Alec Segaert Bahrain – Victorious +0:10
28 Markel Beloki EF Education – EasyPost +0:10
29 Vicente Rojas Bardiani CSF 7 Saber +0:10
30 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team +0:10
31 Tim Torn Teutenberg Lidl – Trek +0:10
32 Magnus Sheffield Netcompany INEOS +0:10
33 Brieuc Rolland Groupama – FDJ United +0:10
34 Afonso Eulálio Bahrain – Victorious +0:10
35 Johannes Staune-Mittet Decathlon CMA CGM Team +0:10
36 Paul Penhoët Groupama – FDJ United +0:10
37 Igor Arrieta UAE Team Emirates – XRG +0:10
38 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike +0:10
39 Lorenzo Milesi Movistar Team +0:10
40 Axel Huens Groupama – FDJ United +0:10
41 Tim Rex Team Visma | Lease a Bike +0:10
42 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe +0:10
43 Matyáš Kopecký Unibet Rose Rockets +0:10
44 Jardi Christiaan van der Lee EF Education – EasyPost +0:10
45 Joshua Giddings Lotto Intermarché +0:10
46 Josh Kench Groupama – FDJ United +0:10
47 Guillermo Thomas Silva XDS Astana Team +0:10
48 Francesco Busatto Alpecin – Premier Tech +0:10
49 Fabio Christen Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +0:10