Chi è Paul Magnier: il velocista francese in maglia rosa non è una sorpresa

Un nome che a chi segue il ciclismo raramente può dire nulla, ma Paul Magnier, vincitore della prima tappa del Giro d’Italia in volata a Burgas e Maglia Rosa, non è assolutamente una sorpresa per gli addetti ai lavori, anzi.

Passato professionista nel 2024 con la Soudal Quick-Step, il francese a soli 22 anni (nato nell’aprile del 2004), vanta già ventisette successi, uno score che tanti corridori non riescono ad ottenere neanche in una intera carriera.

Questo partito dalla Bulgaria è il secondo Giro d’Italia e in generale la seconda corsa a tappe alla quale partecipa il nativo di Laredo (il padre, ingegnere, si era trasferito negli Stati Uniti per lavoro ma poi sono tornati in Francia). Lo scorso anno al massimo aveva trovato la terza piazza nella tappa di Napoli.

Le ambizioni erano maggiori in questa edizione e l’ha fatto subito notare, andando a battere fior fior di velocisti. E non è finita qui: se il buongiorno si vede dal mattino il futuro del transalpino promette davvero bene.