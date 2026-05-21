Classifica Giro d’Italia 2026, dodicesima tappa: Eulalio e O’Connor sprintano per gli abbuoni, cambia la graduatoria
La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 poteva essere terreno di caccia per i velocisti, ma le salite di Colle Giovo (11,4 km al 4,2% di pendenza media) e Bric Berton (5,5 km al 5,9%), poste a metà frazione, hanno scremato il gruppo e hanno estromesso le ruote veloci da ogni discorso per la vittoria. Alec Segaert ha piazzato la rasoiata negli ultimi due chilometri e ha fatto festa a Novi Ligure. Tra i big non ci sono state scaramucce, ma a cambiare gli scenari e a rimescolare le carte in classifica generale sono stati i secondi di abbuono elargiti al Chilometro Red Bull.
Il portoghese Afonso Eulalio ha infatti attaccato negli ultimi metri della salita di Capriata d’Orba (1,7 km al 3,9%) e ha guadagnato sei secondi, rafforzando la maglia rosa che indossa da ormai una settimana. Sorridono anche l’australiano Ben O’Connor (grazie al secondo posto allo sprint intermedio è riuscito a portare a casa quattro secondi) e lo spagnolo Markel Beloki (due secondi per la terza piazza): bottini comodi per la graduatoria, che è stata parzialmente ridisegnata.
Afonso Eulalio indossa il simbolo del primato con un vantaggio di 33” sul danese Jonas Vingegaard (sempre il grande favorito per la conquista del Trofeo Senza Fine), 2’03” sull’olandese Thymen Arensman, 2’30” sull’austriaco Felix Gall, 2’50” sull’australiano Ben O’Connor, 3’12” sull’australiano Jai Hindley. Giulio Pellizzari occupa la nona piazza a 3’42”, due secondi peggio del canadese Derek Gee.
Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026 al termine della dodicesima tappa. Domani (venerdì 22 maggio) andrà in scena la tredicesima frazione: 189 km da Alessandria a Verbania, il GPM di Ungiasca (ultimi 2,1 km al 9,7% di pendenza media) posto a tredici chilometri dal traguardo potrebbe fare la differenza per gli attaccanti di giornata e potrebbe stuzzicare la fantasia degli uomini che lottano per il podio finale di Roma alla vigilia del tappone di montagna in Valle d’Aosta.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (al termine della dodicesima tappa)
1 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 48:10:38
2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 0:33
3 Arensman Thymen Netcompany INEOS 2:03
4 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 2:30
5 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 2:50
6 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 3:12
7 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 3:34
8 Gee-West Derek Lidl – Trek 3:40
9 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 3:42
10 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 4:15
11 Beloki Markel EF Education – EasyPost 4:20
12 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:51
13 Scaroni Christian XDS Astana Team 4:54
14 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 5:33
15 Bernal Egan Netcompany INEOS 5:45
16 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 6:17
17 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6:43
18 Hirt Jan NSN Cycling Team 7:53
19 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 8:59
20 20 – López Harold Martín UAE Team Emirates – XRG 14″ 9:14
21 21 – Arrieta Igor XDS Astana Team 9:49
22 22 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 10:06
23 23 – Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 10:24
24 26 ▲2 Ciccone Giulio Lidl – Trek 14″ 11:51
25 27 ▲2 Mas Enric Movistar Team 12″ 14:32
26 31 ▲5 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 20:31
27 32 ▲5 Kench Josh Groupama – FDJ United 20:50
28 24 ▼4 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 22:44
29 28 ▼1 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 4″ 31:13
30 29 ▼1 Poels Wout Unibet Rose Rockets 31:48
31 34 ▲3 Hatherly Alan Team Jayco AlUla 32:00
32 30 ▼2 López Juan Pedro Movistar Team 32:09
33 35 ▲2 Ulissi Diego XDS Astana Team 8″ 34:07
34 36 ▲2 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 36″ 34:25
35 33 ▼2 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 35:15
36 38 ▲2 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 35:35
37 39 ▲2 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 38:50
38 40 ▲2 Rubio Einer Movistar Team 6″ 41:02
39 43 ▲4 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 42:07
40 41 ▲1 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 42:21
41 44 ▲3 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 43:22
42 45 ▲3 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ 44:10
43 37 ▼6 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6″ 46:43
44 49 ▲5 Haig Jack Netcompany INEOS 47:39
45 50 ▲5 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 47:40
46 51 ▲5 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 2″ 50:10
47 53 ▲6 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike 50:49
48 52 ▲4 Milesi Lorenzo Movistar Team 2″ 51:31
49 47 ▼2 Sheffield Magnus Netcompany INEOS 52:06
50 42 ▼8 Zana Filippo Soudal Quick-Step 52:21
51 54 ▲3 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 53:41
52 48 ▼4 Gualdi Simone Lotto Intermarché 54:05
53 55 ▲2 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 55:39
54 46 ▼8 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 56:04
55 56 ▲1 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 10″ 56:35
56 57 ▲1 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team 57:53
57 59 ▲2 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious 59:33
58 61 ▲3 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 1:03:48
59 62 ▲3 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ 1:04:54
60 63 ▲3 Rochas Rémy Groupama – FDJ United ,,
61 66 ▲5 Schultz Nick NSN Cycling Team 1:10:31
62 69 ▲7 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 1:13:57
63 68 ▲5 Turner Ben Netcompany INEOS 1:15:30
64 60 ▼4 Barguil Warren Team Picnic PostNL 1:17:48
65 71 ▲6 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 18″ 1:17:59
66 64 ▼2 Sobrero Matteo Lidl – Trek 1:18:32
67 65 ▼2 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta 1:19:10
68 67 ▼1 Oliveira Nelson Movistar Team 1:21:56
69 70 ▲1 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 1:23:06
70 73 ▲3 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta 1:24:20
71 74 ▲3 Segaert Alec Bahrain – Victorious 10″ 1:25:37
72 79 ▲7 Aerts Toon Lotto Intermarché 6″ 1:29:03
73 80 ▲7 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 6″ 1:29:22
74 72 ▼2 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 1:31:05
75 81 ▲6 Valgren Michael EF Education – EasyPost 1:31:10
76 75 ▼1 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 12″ 1:33:33
77 85 ▲8 Strong Corbin NSN Cycling Team 1:34:54
78 87 ▲9 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech 1:37:14
79 88 ▲9 Bettiol Alberto XDS Astana Team 1:37:47
80 90 ▲10 Aular Orluis Movistar Team 6″ 1:38:08
81 76 ▼5 Rota Lorenzo Lotto Intermarché 1:38:54
82 77 ▼5 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber 1:39:07
83 89 ▲6 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 1:40:31
84 78 ▼6 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 1:40:59
85 82 ▼3 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber 1:42:07
86 97 ▲11 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 1:43:53
87 84 ▼3 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber 1:44:13
88 83 ▼5 Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech 1:46:15
89 86 ▼3 Ganna Filippo Netcompany INEOS 1:47:10
90 102 ▲12 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 1:47:46
91 103 ▲12 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 1:48:37
92 91 ▼1 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 1:50:04
93 92 ▼1 Rafferty Darren EF Education – EasyPost 1:50:42
94 93 ▼1 Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber 1:52:08
95 94 ▼1 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 1:52:34
96 111 ▲15 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 1:52:44
97 95 ▼2 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 1:53:34
98 100 ▲2 Swift Connor Netcompany INEOS 2″ 1:53:39
99 96 ▼3 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 6″ 1:54:18
100 115 ▲15 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:54:57
101 105 ▲4 Magnier Paul Soudal Quick-Step 24″ 1:56:18
102 121 ▲19 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 1:57:28
103 98 ▼5 Huens Axel Groupama – FDJ United 1:58:03
104 99 ▼5 Jacobs Johan Groupama – FDJ United 1:58:16
105 101 ▼4 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 1:58:56
106 123 ▲17 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team 1:59:26
107 112 ▲5 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber 6″ 1:59:57
108 104 ▼4 Stannard Robert Bahrain – Victorious 2:00:31
109 106 ▼3 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 4″ 2:01:01
110 113 ▲3 Geens Jonas Alpecin – Premier Tech 2:01:16
111 117 ▲6 Shaw James EF Education – EasyPost 2:01:21
112 114 ▲2 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 2:01:53
113 127 ▲14 Vernon Ethan NSN Cycling Team 4″ 2:02:06
114 107 ▼7 Barthe Cyril Groupama – FDJ United 2:03:02
115 109 ▼6 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 10″ 2:03:54
116 110 ▼6 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 2:04:04
117 122 ▲5 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 2:05:28
118 108 ▼10 Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech 2:06:42
119 116 ▼3 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla 2:07:49
120 120 – Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber 2:09:20
121 129 ▲8 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 2:09:38
122 131 ▲9 Miholjević Fran Bahrain – Victorious 2:10:17
123 118 ▼5 García Cortina Iván Movistar Team 2:11:23
124 119 ▼5 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike 2:12:25
125 125 – Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 2:12:49
126 126 – Larsen Niklas Unibet Rose Rockets 2:13:09
127 128 ▲1 Donaldson Robert Team Jayco AlUla 2:14:15
128 124 ▼4 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 6″ 2:14:44
129 137 ▲8 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 2:14:53
130 132 ▲2 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 2:19:03
131 138 ▲7 van Uden Casper Team Picnic PostNL 2:22:06
132 133 ▲1 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 2:23:27
133 140 ▲7 Milan Jonathan Lidl – Trek 6″ 2:23:30
134 134 – Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech 2:23:54
135 135 – Penhoët Paul Groupama – FDJ United 2:24:47
136 136 – Morgado António UAE Team Emirates – XRG 2″ 2:25:47
137 139 ▲2 Naberman Tim Team Picnic PostNL 2:27:59
138 141 ▲3 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek 2:29:09
139 142 ▲3 Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets 2:30:11
140 143 ▲3 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step 2:30:44
141 144 ▲3 Smith Dion NSN Cycling Team 2:31:49
142 145 ▲3 Mullen Ryan NSN Cycling Team 2:35:22
143 146 ▲3 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 2:35:40
144 147 ▲3 Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets 2:36:52
145 148 ▲3 Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 2:38:26
146 150 ▲4 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets 2:39:28
147 151 ▲4 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets 2:39:56
148 152 ▲4 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets 2:40:35
149 153 ▲4 Walscheid Max Lidl – Trek 2:41:24
150 155 ▲5 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 4″ 2:41:36
151 149 ▼2 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 2:42:08
152 157 ▲5 Consonni Simone Lidl – Trek 2:43:24
153 154 ▲1 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team 2:44:42
154 156 ▲2 Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech 2:44:51
155 160 ▲5 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 2:46:11
156 158 ▲2 Flynn Sean Team Picnic PostNL 2:46:39
157 159 ▲2 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 2:47:10
158 161 ▲3 Livyns Arjen XDS Astana Team 2:52:30
159 162 ▲3 Malucelli Matteo XDS Astana Team 2:54:45
160 163 ▲3 van den Broek Frank Team Picnic PostNL 2:57:10