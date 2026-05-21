Alessandria-Verbania, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

Venerdì 22 maggio si disputerà la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 189 km da Alessandria a Verbania. Dopo la cronometro individuale e un paio di giornate interlocutorie, si apre il terzo fine settimana di gara con una giornata che potrebbe riservare delle sorprese prima delle grandi montagne valdostane. Un’ascesa non lontana dal traguardo potrebbe smuovere le acque e rende imprevedibili il finale: un’occasione per i fuggitivi, si arriverà in volata o assisteremo a scaramucce tra i big?

I primi 163 km sono completamente pianeggianti, poi ci saranno due GPM in rapida successione: il quarta categoria di Bieno (2,4 km al 5,5% di pendenza media) e il terza categoria di Ungiasca (4,7 km al 7,1% di pendenza media), dalla cui vetta mancheranno tredici chilometri al traguardo. Attenzione al Chilometro Red Bull, che metterà in palio secondi di abbuono (sei al primo, quattro al secondo, due al terzo): è collocato in avvio della salita di Ungiasca.

La tredicesima tappa del Giro d’Italia si snoda interamente in Piemonte. Vengono attraversate le province di Alessandria, Asti, Vercelli, Novara, Verbano-Cusio-Ossola. Partenza alle ore 12.55, arrivo tra le ore 17.00 e le ore 17.25 a seconda della velocità media che sarà tenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la Alessandria-Verbania, tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO ALESSANDRIA-VERBANIA, TAPPA GIRO D’ITALIA 2026

Venerdì 22 maggio

Ore 12.55 Partenza

Ore 17.00-17.25 (circa) Arrivo

ALESSANDRIA-VERBANIA, GIRO D’ITALIA 2026: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA: Alessandria, Origlio, Abbazia di Masio, Quattordio.

PROVINCIA DI ASTI: Accomeri Inferiore, Viarigi.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA: Albavilla Monferrato, Roncaglia, Cantone Losa, Casale Monferrato, Cantone il Rondò, Villanova Monferrato.

PROVINCIA DI VERCELLI: Stroppiana, Vercelli, Borgo Vercelli.

PROVINCIA DI NOVARA: Casalvolone, Biandrate, Mandelo Vitta, Cavaglio d’Agogna, Fontaneto d’Agogna, Borgomanero, Borgo Agnello, Arona, Lesa.

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA: Stresa, Feriolo, Fondotoce, Bieno, Trobaso, Ungiasca, Cambiasca, Trobaso, Verbania.

PROGRAMMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.