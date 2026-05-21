Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier difende la ciclamino, Vingegaard miglior scalatore

La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è stata animata nelle battute centrali su due salite di terza categoria, dove sono staccati i velocisti e si è poi arrivati a Novi Ligure con l’affondo nel finale di Alec Segaert. Tra i big la differenza è stata fatta dal Chilometro Red Bull, perché il portoghese Afonso Eulalio ha guadagnato sei secondi di abbuono, ha rafforzato la maglia rosa e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani.

I gran premi della montagna presenti sul percorso non hanno cambiato le gerarchie e Jonas Vingegaard conserva la maglia azzurra che spetta al miglior scalatore della Corsa Rosa. Il francese Paul Magnier si è staccato, ma è riuscito a difendere la maglia ciclamino e rimane al comando della graduatoria a punti, anche se il margine nei confronti di Jhonatan Narvaez è sempre più risicato. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026

CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)

1 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 48:10:38

2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 0:33

3 Arensman Thymen Netcompany INEOS 2:03

4 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 2:30

5 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 2:50

6 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 3:12

7 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 3:34

8 Gee-West Derek Lidl – Trek 3:40

9 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 3:42

10 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 4:15

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CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 130

2 2 – Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 119

3 3 – Milan Jonathan Lidl – Trek 76

4 5 ▲1 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 70

5 42 ▲37 Segaert Alec Bahrain – Victorious 62

6 4 ▼2 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 60

7 9 ▲2 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 54

8 13 ▲5 Aular Orluis Movistar Team 47

9 18 ▲9 Vernon Ethan NSN Cycling Team 43

10 6 ▼4 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 42

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 111

2 2 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 60

3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 48

4 4 – Bais Mattia Team Polti VisitMalta 30

5 5 – Rubio Einer Movistar Team 27

6 16 ▲10 Mas Enric Movistar Team 21

7 6 ▼1 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 18

8 7 ▼1 Oliveira Nelson Movistar Team 18

9 8 ▼1 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 17

10 9 ▼1 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 16

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 48:10:38

2 2 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 3:42

3 3 – Beloki Markel EF Education – EasyPost 4:20

4 4 – Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:51

5 5 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 5:33

6 6 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 9:14

7 7 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 10:06

8 10 ▲2 Kench Josh Groupama – FDJ United 20:50

9 11 ▲2 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 35:15

10 12 ▲2 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 35:35