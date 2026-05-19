Classica di Dunkerque: assolo vincente di Artem Shmidt. Magagnotti ai piedi del podio

Artem Shmidt della Netcompany Ineos vince la Classica di Dunkerque, la Dunkirk–Mont-Saint-Eloi di 202,7 chilometri. Il corridore americano si aggiudica la corsa grazie ad un’azione nel finale che gli consente di arrivare al traguardo da solo e centrare la seconda vittoria da professionista della sua carriera.

Lo statunitense precede di quattro secondi il gruppo regolato in volata dal francese Pierre Gautherat della Decathlon CMA CGM Team e il belga Jordi Meeus della Red Bull – BORA – hansgrohe. Alessio Magagnotti della Red Bull – BORA – hansgrohe chiude quarto ed è il migliore degli italiani.

Nelle prime fasi di gara provano a prendere vantaggio Axel Mariault e il canadese Jonas Walton della CIC Pro Cycling Academy e Léandre Huck della Van Rysel Roubaix. I tre toccano un vantaggio massimo superiore ai cinque minuti prima che il gruppo inizi a lavorare per recuperare il ritardo accumulato.

Il primo a cedere, complice anche una foratura, è Jonas Walton, riassorbito quando mancano quaranta chilometri al traguardo. A venticinque secondi perde contatto anche Léandre Huck, ripreso pochi chilometri più tardi dal plotone. Nel finale di corsa lo statunitense Artem Shmidt si sgancia e raggiunge Mariault ad undici chilometri dalla conclusione. Il francese, ormai stremato, lascia via libera al compagno di azione a 9,4 dal traguardo. Il gruppo non reagisce e si materializza l’assolo vincente.