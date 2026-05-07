Chi è Noemi Basiletti: la giovane sorpresa azzurra al Foro forgiata a casa Nadal

Dalle pre-qualificazioni al secondo turno del tabellone principale degli Internazionali d’Italia: questo è in breve sintesi il sogno che sta vivendo Noemi Basiletti, il nome nuovo del tennis tricolore esploso in maniera dirompente sulla terra rossa di Roma, dove la ventenne si sta superando. Partendo da lontanissimo è riuscita a meritarsi una wild-card per le qualificazioni, dove è riuscita ad avere la meglio su due avversarie più esperte come la colombiana Emiliana Arango (6-4, 6-3) e l’ucraina Darya Snihur (6-3, 6-7, 6-4).

Già accedere al main-draw è stata un’impresa, ma battere addirittura una giocatrice quotata come l’australiana Alja Tomljanovic con un perentorio 7-5, 6-4 era lontano da qualsiasi immaginazione. La livornese è stata bravissima a mantenere la lucidità dopo l’interruzione di ieri sera per pioggia sul 5-3 e oggi, alla ripresa del confronto, ha saputo non farsi condizionare ed è riuscita a chiudere i conti con grandissima personalità.

Si tratta del miglior risultato della carriera per l’allieva di Federico Maccari (il fratello di Martina, moglie dell’ex calciatore Leonardo Bonucci), ora attesa dall’esame praticamente impossibile contro l’ucraina Elina Svitolina (numero 10 del mondo). Nel giro di una settimana ha battuto nell’ordine la numero 85, la numero 95 e la numero 88 del ranking WTA: tre top-100 si sono inchinate al cospetto di una splendida rivelazione, che da pochi mesi si è trasferita a Torino per allenarsi presso lo storico Circolo della Stampa Sporting.

Noemi Basiletti ha frequentato per quattro anni la prestigiosa Accademia di Nadal in Spagna, si è diplomata e poi è tornata in Italia per proseguire il proprio percorso. Ha confessato di avere come punti di riferimento la statunitense Jessica Pegula e Flavia Pennetta, tra l’altro alcuni addetti ai lavori hanno già ravvisato una somiglianza tra il suo gioco e quello della pugliese. Qualche altra curiosità? Sua sorella Asia, di tre anni più piccola, gioca a tennis. Ha confessato di gradire l’erba per la sua velocità, anche se su questa superficie ha giocato soltanto una volta in carriera.

Al momento frequenta il circuito ITF e gioca tornei da 30-75.000 dollari di montepremi, ma questo exploit la proietta in una nuova dimensione: prima della vittoria contro Tomljanovic era la numero 427 del mondo, oggi ha scalato virtualmente 107 posizioni e si è provvisoriamente issata al 320mo posto della classifica mondiale.