Chi affronterà Noemi Basiletti al prossimo turno? Everest da scalare, ma niente da perdere

La gioia incommensurabile per il primo prestigioso e storico successo ottenuto nel tabellone principale del più prestigioso torneo italiano lascia spazio già alla prospettiva del prossimo match. Nel secondo turno del tabellone di singolare femminile degli Internazionali d’Italia Noemi Basiletti dovrà infatti scalare un autentico Everest.

La tennista italiana, nei trentaduesimi di finale, affronterà infatti l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero sette. Il pronostico, almeno sulla carta, sembra decisamente chiuso a favore della più quotata ed esperta giocatrice, ma la possibilità di poter entrare in campo senza aver nulla da perdere può risultare un’arma fondamentale per la giovane azzurra e spingerla oltre i propri limiti. L’ucraina vanta come migliori risultati del 2026 la semifinale a Melbourne e la finale a Dubai.

L’opportunità di poter giocare su un campo gremito di appassionati italiani pronti a sostenere la propria beniamina potrebbe poi rappresentare quello stimolo in più per provare a colmare un gap tecnico e di esperienza che al momento sembra decisamente ampio.

Nel caso in cui dovesse riuscire a centrare il prestigioso successo Noemi Basiletti conquisterebbe la quarta vittoria consecutiva sui campi in terra del Foro e potrebbe così alimentare una scalata nel ranking che già le ha consentito di guadagnare oltre cento posizioni. Ci vorrà tempo e costanza per ottenere la necessaria continuità di risultati, se però chi ben comincia è a metà dell’opera le premesse possono essere quelle giuste.