Che cos’è il Chilometro Red Bull al Giro d’Italia e quanti secondi assegna. C’era una volta l’Intergiro…

Il Giro d’Italia 2026 scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e ci terrà compagnia per tre settimane: prime tre frazioni all’estero, poi il rientro nel Bel Paese per incominciare la risalita da Sud a Nord, fino alla conclusione a Roma nella giornata di domenica 31 maggio. Ventuno tappe imperdibili, al termine delle quali verrà assegnato il Trofeo Senza Fine e verrà incoronato il vincitore della sempre prestigiosa Corsa Rosa, il primo Grande Giro di questa annata agonistica.

Per questa edizione è stata confermata una grande novità introdotta nella passata stagione, ovvero il Chilometro Red Bull: aveva già lasciato il segno dodici mesi fa e gli organizzatori, supportati dalla nota azienda austriaca di energy drink, l’hanno conservata nel percorso che animerà la primavera sulle strade dello Stivale. Attenzione: in questa occasione il Red Bull KM sarà posizionato molto più vicino all’arrivo e potrebbe davvero smuovere gli equilibri.

Di cosa si tratta? A tutti gli effetti è un traguardo volante con abbuoni piazzato dopo un chilometro caratterizzato da cartelloni e striscioni a marchio Red Bull, previsto in venti tappe (tutte tranne la cronometro individuale): chi transita per primo conquista sei secondi, il secondo classificato ne guadagna 4, per il terzo sono previsti 2”.

Non ci saranno altre occasioni intermedie per ottenere secondi preziosi in ottica classifica generale, tranne il traguardo finale, dove il solo vincitore di tappa ottiene 10 secondi di abbuono. Di seguito il quadro dettagliato di tutti i Chilometri Red Bull, tappa per tappa, del Giro d’Italia 2026.

ABBUONI CHILOMETRI RED BULL GIRO D’ITALIA 2026

6” al primo, 4” al secondo, 2” al terzo al transito sotto la striscione che chiude il Chilometro Red Bull.

CHILOMETRI RED BULL GIRO D’ITALIA 2026

Prima tappa (Nessebar-Burgas): a 32,2 km dall’arrivo

Seconda tappa (Burgas-Veliko Tarnovo): a 15,5 km dall’arrivo

Terza tappa (Plovdiv-Sòfia): a 13 km dall’arrivo

Quarta tappa (Catanzaro-Cosenza): a 11,6 km dall’arrivo

Quinta tappa (Praia a Mare-Potenza): 28,8 km dall’arrivo

Sesta tappa (Paestum-Napoli): a 23,7 km dall’arrivo

Settima tappa (Formia-Blockhaus): a 11,9 km dall’arrivo

Ottava tappa (Chieti-Fermo): a 25,3 km dall’arrivo

Nona tappa (Cervia-Corno alle scale): a 11,4 km dall’arrivo

Undicesima tappa (Porcari-Chiavari): a 12,6 km dall’arrivo

Dodicesima tappa (Imperia-Novi Ligure): a 13,4 km dall’arrivo

Tredicesima tappa (Alessandria-Verbania): a 16,7 km dall’arrivo

Quattordicesima tappa (Aosta-Pila): a 17 km dall’arrivo

Quindicesima tappa (Voghera-Milano): a 42,2 km dall’arrivo

Sedicesima tappa (Bellinzona-Carì): a 12,4 km dall’arrivo

Diciassettesima tappa (Cassano d’Adda-Andalo): a 15,4 km dall’arrivo

Diciottesima tappa (Fai della Paganella-Pieve di Soligo): a 16,7 km dall’arrivo

Diciannovesima tappa (Feltre-Alleghe): a 32,4 km dall’arrivo

Ventesima tappa (Gemona del Friuli-Piancavallo): a 23,7 km dall’arrivo

Ventunesima tappa (Roma-Roma): a 19,8 km dall’arrivo