Montepremi Giro d’Italia 2026: quanto si guadagna per maglia rosa e vittorie di tappa. Tutti gli assegni in palio

Il montepremi per il Giro d’Italia 2026 sarà di 1,5 milioni di euro. La cifra complessiva è ormai la stessa da un lustro e rappresenterà il riferimento della Corsa Rosa che scatterà il prossimo 8 maggio dalla Bulgaria e ci terrà compagnia per tre settimane. Prime tre tappe all’estero, poi il rientro nel Bel Paese per muoversi da Sud verso Nord, con la conclusione a Roma.

Il danese Jonas Vingegaard, già due volte trionfatore al Tour de France, si presenterà con i favori del pronostico e punterà alla sempre mitica Tripla Corona. Gli appassionati italiani potranno sognare con Giulio Pellizzari. Il vincitore della Corsa Rosa guadagnerà 265.000 euro, ma come da tradizione chi alzerà al cielo il Trofeo Senza Fine dovrà poi dividere la somma con i compagni di squadra e l’intero staff.

Sono previsti premi per i primi 20 della classifica generale oltre ai riconoscimenti per le singole tappe: vincere una frazione assicura 11.010 euro. Garanti assegni anche per chi indosserà le altre maglie (ciclamino per la classifica a punti, azzurra per i GPM, bianca per i giovani), per i traguardi volanti, per il fair play e per altri risultati sportivi. Di seguito il montepremi dettagliato del Giro d’Italia 2026.

MONTEPREMI GIRO D’ITALIA 2026

PREMI PER LA CLASSIFICA GENERALE

Vincitore Giro d’Italia 2024: 115.668 euro + 150.000 euro (premio speciale). Totale: 265.668

Secondo: 58.412 + 75.000 euro (premio speciale), 133.412 euro.

Terzo: 28.801 + 40.000 euro (premio speciale), 68.801 euro.

Quarto: 14.516 + 7.000 euro (premio speciale), 21.516 euro.

Quinto: 11.654 + 6.500 euro (premio speciale), 18.154 euro.

Sesto e settimo: 8.588 euro + 5.000 euro (premio speciale), 13.588 euro.

Ottavo e nono: 5.725 euro + 5.000 euro (premio speciale), 10.725 euro.

Decimo posto: 2.863 euro + 5.000 euro (premio speciale), 7.863 euro.

Dall’undicesimo al ventesimo posto: 2.863 euro

MONTEPREMI TOTALE: 592.670 euro (289.170 euro + 303.500 di premi speciali)

PREMI DI TAPPA:

Primo classificato: 11.010 euro

Secondo: 5.508 euro

Terzo: 2.753 euro

Quarto: 1.377 euro

Quinto: 1.102 euro

Sesto e settimo: 826 euro

Ottavo e nono: 551 euro

Dal decimo al ventesimo posto: 276 euro

MONTEPREMI PER GLI ARRIVI DI TAPPA: 578.340 euro

PREMIO PER LA MAGLIA ROSA:

Il ciclista che indossa la maglia rosa guadagna 2.000 euro per tappa.

MONTEPREMI TOTALE: 42.000 euro

PREMIO PER LA MAGLIA CICLAMINO (PUNTI):

Il ciclista che indossa la maglia ciclamino guadagna 750 euro per tappa. I primi tre corridori al traguardo in ogni tappa percepiscono 700, 400 e 200 euro.

Al termine del Giro d’Italia verranno garantiti questi premi in base alla classifica di specialità: 10000 euro al primo, 8000 al secondo, 6000 al terzo, 4000 al quarto, 3000 al quinto.

PREMIO PER LA MAGLIA AZZURRA (GPM):

Il ciclista che indossa la maglia ciclamino azzurra 750 euro per tappa. Al termine del Giro d’Italia verranno garantiti questi premi in base alla classifica di specialità: 5000 euro al primo, 4000 al secondo, 3000 al terzo, 2000 al quarto, 1000 al quinto.

MONTEPREMI TOTALE: 52.100 euro

PREMIO PER LA MAGLIA BIANCA (GIOVANI):

Il ciclista che indossa la maglia bianca guadagna 750 euro per tappa. Al termine del Giro d’Italia verranno garantiti questi premi in base alla classifica di specialità: 10000 euro al primo, 8000 al secondo, 6000 al terzo, 4000 al quarto, 2000 al quinto.

MONTEPREMI TOTALE: 45.750 euro

PREMI PER I TRAGUARDI VOLANTI:

La classifica generale finale garantirà: 8000 euro al primo, 6000 al secondo, 4000 al terzo, 2000 al quarto, 1000 al quinto.

I premi giornalieri sono nell’ordine: 500 al primo, 400 al secondo, 3000 al terzo, 200 al quarto, 100 al quinto.

MONTEPREMI TOTALE: 49.500 euro

PREMIO PER LA FUGA:

All’uomo che avrà compiuto più chilometri in fuga al termine del Giro d’Italia verranno garantiti 4500 euro. Per ogni tappa 150 euro.

MONTEPREMI TOTALE: 7200 euro

PREMIO PER LA COMBATTIVITA’:

All’uomo più combattivo del Giro d’Italia verranno assegnati 4000 euro, 300 euro per ciascuna tappa:

MONTEPREMI TOTALE: 10.300 euro