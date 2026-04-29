Richard Carapaz salterà il Giro d’Italia: “Situazione frustrante”. La Corsa Rosa perde un altro big: i motivi

Richard Carapaz non prenderà parte al Giro d’Italia 2026, che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma dopo ventuno tappe. La Corsa Rosa perde un altro pezzo pregiato dopo le rinunce del portoghese Joao Almeida e dello spagnolo Mikel Landa, dovendo fare a meno di un uomo capace di alzare al cielo il Trofeo Senza Fine nel 2019 e che lo scorso anno salì sul terzo gradino del podio.

L’alfiere della EF Education-EasyPost sta recuperando da un’operazione chirurgica eseguita poche settimane fa per rimuovere una cisti perineale e non è riuscito a trovare la condizione fisica necessaria per essere protagonista sulle strade del Bel Paese, dove avrebbe potuto ben figurare considerando le diverse salite che verranno proposte nel corso delle tre settimane di gara.

Il 32enne ecuadoriano, che nel proprio palmares vanta anche la medaglia d’oro nella prova in linea delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha dichiarato attraverso i canali ufficiali della sua squadra: “Trovarmi in questa situazione è molto frustrante. Avevo una gran voglia di esserci e ci avevo dedicato anche molto tempo, ma alla fine devo dare la priorità alla mia salute e guardare avanti“. L’obiettivo è quello di recuperare per il Tour de France, che diventa l’obiettivo di una stagione in cui per il momento ha raccolto ben poco tra Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Giro di Catalogna.