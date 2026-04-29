Bernard Hinault parla di Seixas: “Tour De France? Meglio iniziare dalla Vuelta o dal Giro d’Italia”

Paul Seixas è attualmente uno dei profili più in vista del ciclismo internazionale. I riflettori sul corridore francese in forza alla Decathlon CMA CGM Team sono puntati da diverso tempo, ma la prestazione sontuosa offerta alla Liegi-Bastogne-Liegi, dove ha lottato alla pari con un fuoriclasse del calibro di Tadej Pogacar per poi cedergli il passo sul finale, ha catalizzato ancora di più l’attenzione verso di lui, anche in ottica Grandi Giri.

Sì perché secondo alcuni, il classe 2006 potrebbe essere subito della partita al Tour De France 2026, ipotesi totalmente assente dal tavolo soltanto poche settimane fa. Non tutti però sono d’accordo, e tra questi c’è proprio l’ultimo transalpino a trionfare alla Grande Boucle, ovvero Bernard Hinault, trionfatore nel 1985.

Secondo l’icona francese è prematuro spingere Seixas in una competizione come il Tour, suggerendo altre possibilità: “Personalmente credo che sia meglio iniziare dal Giro d’Italia o dalla Vuelta a España, anche per vedere se è in grado di reggere sui 21 giorni di corsa – ha detto Hinaux un’intervista a Europe 1 riportata da Cyclingpro – Ma poi saranno lui e la squadra a decidere. A oggi è difficile pensare di battere Tadej Pogačar”.

In carriera Hinault ha conquistato per cinque volte il Tour De France (1978, 1979, 1981, 1982, 1985), per tre volte il Giro d’Italia (1980, 1982 e 1985) e per due volte la Vuelta (1978, 1983). Il suo perrcoso con i Grandi Giri è cominciato proprio con la Grande Boucle. Ma stiamo parlando di un’altra epoca.