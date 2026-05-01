Challenger Cagliari 2026, le semifinali saranno Cadenasso-Arnaldi e Hurkacz-Burruchaga

Si sono disputati interamente nella giornata odierna i quarti di finale del Challenger di Cagliari 2026 di tennis: definite le semifinali, che vedranno da una parte il derby italiano tra Matteo Arnaldi e Gianluca Cadenasso, e dall’altra la sfida tra il polacco Hubert Hurkacz e l’argentino Román Andrés Burruchaga.

Nella parte alta del tabellone il polacco Hubert Hurkacz, in main draw con una wild card ed accreditato del numero 6 del seeding, rimonta l’azzurro Matteo Berrettini, sconfitto per 4-6 6-3 6-4, e nel penultimo atto se la vedrà con la testa di serie numero 4, l’argentino Román Andrés Burruchaga, che piega il numero 8 del tabellone, lo statunitense Marcos Giron, sconfitto per 6-3 2-6 7-6 (1).

Nella parte bassa del main draw l’alternate azzurro Matteo Arnaldi piega il numero 3 del seeding, il lusitano Nuno Borges, eliminato con lo score di 6-3 6-7 (2) 7-6 (3), e domani darà vita al derby con la wild card azzurra Gianluca Cadenasso, che estromette l’alternate neerlandese Jesper de Jong, sconfitto per 6-4 5-7 6-3.

RISULTATI CHALLENGER CAGLIARI 2026

Quarti di finale

Hubert Hurkacz (Polonia, WC, 6) b. Matteo Berrettini (Italia) 4-6 6-3 6-4

Román Andrés Burruchaga (Argentina, 4) b. Marcos Giron (Stati Uniti, 8) 6-3 2-6 7-6 (1)

Matteo Arnaldi (Italia, Alt) b. Nuno Borges (Portogallo, 3) 6-3 6-7 (2) 7-6 (3)

Gianluca Cadenasso (Italia, WC) b. Jesper de Jong (Paesi Bassi, Alt) 6-4 5-7 6-3