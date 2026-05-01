Challenger Cagliari 2026, Berrettini cede alla distanza: Hurkacz in semifinale

Nell’ultimo quarto di finale del torneo Challenger di Cagliari Matteo Berrettini cede alla distanza dopo un’ottima partenza. Hubert Hurkacz, testa di serie numero sei, rimonta l’azzurro 4-6 6-3 6-4 in un’ora e cinquantanove minuti e stacca il pass per la semifinale di domani contro l’argentino Roman Andres Burruchaga.

Il polacco, in gioco nel quale realizza due ace, firma il rapido 1-0. Il romano, con il servizio vincente, replica per l’immediato 1-1, timbra il break del 2-1 con il dirompente diritto incrociato approfittando degli errori del rivale e, con la prima vincente, allunga sul 3-1. Hurkacz prova ad aggrapparsi ai suoi turni di battuta, l’italiano però denota notevole solidità quando ha il servizio a disposizione e non concede sconti con i colpi da fondo. Berrettini griffa il 5-3 con l’ace di seconda, si procura due set point con l’accelerazione di diritto e trasforma il primo con il servizio vincente del 6-4.

La testa di serie numero sei, dopo aver annullato due palle break, si affida alla prima vincente per mettere a segno l’1-0. L’italiano impatta sull’1-1 con la combo servizio-diritto e rimonta da 40-0 prima di cedere il punto del 2-1. Il polacco, con due risposte fulminanti, propizia il break del 3-1 realizzato sul rovescio in rete dell’azzurro e, dopo aver rimontato da 0-30, sale 4-1 sfruttando la risposta lunga dell’avversario. Hurkacz non concede sconti sul proprio turni di servizio e con l’ace chiude il 6-3 che rimette il confronto in parità.

Il romano inaugura il parziale decisivo con la prima vincente dell’1-0. Il polacco, a zero, sigla l’1-1, sfrutta il diritto fuori misura del rivale per realizzare, alla seconda opportunità, il break del 2-1 e allunga sul 3-1 con la pronta chiusura a rete. Hurkacz sigla il 4-2 con l’ace, firma, alla seconda opportunità, il 5-3 con il diritto vincente, dopo aver annullato palla break ad un generoso avversario che prova il tutto per tutto nel tentativo di rientrare, e chiude i conti con l’attacco di rovescio che provoca l’errore dell’azzurro per il definitivo 6-4.

Berrettini chiude la sua prova con tre ace, commette due doppi falli e serve il 66% di prime. L’azzurro vince il 63% di punti quando ricorre alla prima e il 74% sulla seconda. Il romano chiude la sua prova con 26 vincenti, contro i 29 del rivale, e incappa in 28 gratuiti, mentre il polacco si ferma a 22. Hurkacz vince il computo totale dei punti per 88 a 74.