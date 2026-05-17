Canottaggio, quattro titoli per le Fiamme Gialle ai Campionati Italiani

A Piediluco (Terni) cala il sipario sui Campionati Italiani 2026 di canottaggio: quattro vittorie per le Fiamme Gialle, due per la Marina Militare, per la SC Gavirate e per il CUS Torino, uno per Fiamme Oro e CS Carabinieri.

Nel quattro senza maschile vince la Marina Militare (Emanuele Gaetani Liseo, Giovanni Abagnale, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola) davanti alle Fiamme Oro ed al Rowing Club Genovese. Marina Militare a segno anche nel doppio maschile con Marco Selva e Gabriel Soares, davanti a due equipaggi della SC Gavirate.

Nel quattro di coppia femminile affermazione delle Fiamme Gialle (Alice Gnatta, Clara Guerra, Elisa Mondelli e Roberta Romani) davanti alla SC Gavirate ed alla SC Ternana. Nell’otto misto altro sigillo delle Fiamme Gialle (Leonardo Pietra Caprina, Matteo Sartori, Matteo Lodo, Andrea Panizza, Elisa Mondelli, Clara Guerra, Alice Gnatta e Roberta Romani, con Emanuele Capponi al timone) davanti alla SC Gavirate ed al CUS Torino.

Nel quattro di coppia maschile ancora Fiamme Gialle a segno (Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Marco Prati e Leonardo Tedoldi), andando a precedere SC Gavirate e RCC Tevere Remo. Nell’otto maschile altro successo delle Fiamme Gialle (Leonardo Pietra Caprina, Matteo Lodo, Matteo Sartori, Andrea Panizza, Alessandro Bonamoneta, Giacomo Gentili, Alfonso Scalzone e Leonardo Iacovacci, con Emanuele Capponi al timone), davanti a CC Saturnia e SC Sampierdarenesi.

Nel due senza maschile vince la SC Gavirate (Alessandro Timpanaro e Riccardo Peretti), andando a precedere Marina Militare e SC Varese, mentre nel doppio femminile si impone ancora la SC Gavirate (Aurora Spirito e Sara Borghi), davanti a CS Carabinieri e Fiamme Rosse.

Nel due senza femminile successo del CUS Torino (Matilde Barison e Susanna Pedrola), precedendo sul traguardo RCC Tevere Remo e RSC Cerea. Nel quattro senza femminile ancora CUS Torino vittorioso (Matilde Barison, Susanna Pedrola, Gaia Colasante ed Anna Mangia), davanti a SC Caprera e SC Gavirate.

Nel singolo femminile Fiamme Oro vittoriose (Alice Codato) davanti al RYC Savoia (Alesia Murzich) ed alla SC Bissolati (Elena Sali), infine nel singolo maschile il CS Carabinieri (Niels Torre) precede SC Gavirate (Edoardo Rocchi) e Ternana Canottaggio (Sebastiano Renzi).