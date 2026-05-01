Dalle acque del Lago di Como alle Olimpiadi di Parigi 2024: Elisa Mondelli racconta il suo percorso tra sacrificio, squadra e una motivazione che va oltre lo sport.
🚣♀️ Finalista olimpica con l’otto
🥉 Due bronzi europei consecutivi
🇮🇹 Protagonista della prima storica qualificazione dell’otto femminile
In questa intervista scopriamo:
🔥 cosa significa davvero remare in un otto
🧠 la gestione mentale alle Olimpiadi
❤️ la forza di una promessa che diventa realtà
Un racconto intenso, tra sport e vita, di una delle protagoniste del canottaggio italiano.
👇 Scrivi nei commenti:
quanto conta la testa in uno sport di squadra come il canottaggio?
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