Dal canottaggio tradizionale al Beach Sprint: velocità, esplosività e nuove sfide.

In questa intervista con Federico Ceccarino, talento azzurro classe 2003, scopriamo cosa significa cambiare completamente approccio in uno sport in evoluzione.

Dopo l’argento mondiale e il bronzo europeo nel 2024, Ceccarino racconta il suo percorso tra canottaggio olimpico e nuove discipline, tra tecnica, pressione e futuro olimpico.

🎯 In questo video:

Le differenze tra flat e Beach Sprint

Il dietro le quinte delle gare veloci

La crescita di un giovane azzurro

Il futuro del canottaggio

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Conduce Alice Liverani 🎙️