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3 minuti fa

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Dal canottaggio tradizionale al Beach Sprint: velocità, esplosività e nuove sfide.

In questa intervista con Federico Ceccarino, talento azzurro classe 2003, scopriamo cosa significa cambiare completamente approccio in uno sport in evoluzione.

Dopo l’argento mondiale e il bronzo europeo nel 2024, Ceccarino racconta il suo percorso tra canottaggio olimpico e nuove discipline, tra tecnica, pressione e futuro olimpico.

🎯 In questo video:

Le differenze tra flat e Beach Sprint
Il dietro le quinte delle gare veloci
La crescita di un giovane azzurro
Il futuro del canottaggio
#Canottaggio #BeachSprint #Rowing #Italia #Sport #Olimpiadi #Intervista #AliceLiverani #GiovaniTalenti 🚣‍♂️🔥

Conduce Alice Liverani 🎙️

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