FOCUS – CANOTTAGGIO | Federico Ceccarino: “Dal flat al Beach Sprint, ecco perché cambia tutto”
Dal canottaggio tradizionale al Beach Sprint: velocità, esplosività e nuove sfide.
In questa intervista con Federico Ceccarino, talento azzurro classe 2003, scopriamo cosa significa cambiare completamente approccio in uno sport in evoluzione.
Dopo l’argento mondiale e il bronzo europeo nel 2024, Ceccarino racconta il suo percorso tra canottaggio olimpico e nuove discipline, tra tecnica, pressione e futuro olimpico.
🎯 In questo video:
Le differenze tra flat e Beach Sprint
Il dietro le quinte delle gare veloci
La crescita di un giovane azzurro
Il futuro del canottaggio
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Conduce Alice Liverani 🎙️
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