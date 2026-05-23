Canottaggio, nove equipaggi azzurri in finale agli Europei U19 di Brandeburgo

A Brandeburgo, in Germania, sono scattati gli Europei Under 19 2026 di canottaggio: l’Italia al termine della prima giornata di gare piazza nove equipaggi in finale sui quattordici schierati, in quanto oltre alle specialità olimpiche sono previsti anche il doppio misto e l’otto misto.

Nel singolo femminile Alizee Ribolzi (SC Corgeno) vince sia la batteria che la semifinale, mentre nel due senza femminile a Carolina Cassani (SC Lario) e Letizia Martorana (SC Lario) basta vincere la batteria per approdare direttamente all’ultimo atto. Nel doppio maschile Eduardo Moschella Primicerio (RCC Tevere Remo) ed Elia Bressan (C San Giorgio) sono secondi sia in batteria che in semifinale, mentre il quattro senza femminile di Gaia Di Meo (SC Lario), Sofia Antoniazzi (Amici del Fiume), Arianna Marconcini (SC Pontedera) e Anna Cincinelli (SC Lario) vince la batteria e vola direttamente in finale, infine nel quattro senza maschile Matteo L’Ala (SC Limite), Diego Caruso (VVF Tomei), Leonardo Iacovacci (Fiamme Gialle) e Brando Dalla Valle (SC Arno) centrano l’ultimo atto col secondo posto in batteria.

Disputano semplicemente le preliminary race l’otto femminile di Aurora Toffanello (SC Lecco), Eva Gagetti (SC Pontedera), Aurora Gerosa (SC Corgeno), Neve Aroldi (SC Corgeno), Camilla Trombetta (SC Lario), Bianca Bancora (SC Lario), Annet De Vincenzi (SC Nettuno) e Vittoria Piller (SC Nettuno), con Roy Rabah (SC Firenze) timoniere, e l’otto maschile di Vincenzo Gallo (CCR Lauria), Alessandro Leonardi (SC Esperia), Giovanni Di Dio Buonocore (CN Stabia), Umberto Thomas (CN Ilva), Lorenzo Soncin (RSC Cerea), Pietro Gozzi (SC Lario), Mattia Carboncini (SC Limite), Cristian Bausano (SC Ilva) con Morgana Maroni (SC Monate) al timone. Non disputano le preliminary race, ma scenderanno in acqua direttamente nelle finali di domani il doppio misto di Roberta Romani ed Elia Bressan, e l’otto misto di Annet De Vincenzi, Vittoria Piller, Carolina Cassani, Letizia Martorana, Novak Mitrovic, Pietro Blasig, Mattia Carboncini e Cristian Bausano, con Morgana Maroni al timone.

Non riescono a centrare la Finale A, invece, nel singolo maschile Lorenzo Iagodnich (SC Ginnastica Triestina), secondo in batteria ma poi quinto in semifinale, nel due senza maschile Novak Mitrovic (CC Saturnia) e Pietro Blasig (CC Saturnia), quinti in batteria, nel doppio femminile Maria Lucrezia Dittamo (SC Velocior) e Francesca Sasso (SC Bissolati), terze in batteria e poi quarte in semifinale, nel quattro di coppia femminile Cecilia Maria Holloway (SC Trieste), Isabella Mihalescu (RSC Cerea), Roberta Romani (Fiamme Gialle) ed Emma Caratozzolo (SC Baldesio), quarte in batteria, e nel quattro di coppia maschile Matteo Miglioli (SC Bissolati), Carlo Cavallaro (CN Stabia), Jacopo Tesei (CC Saturnia) e Riccardo Toniolo (C San Giorgio), terzi in batteria ed a seguire quarti in semifinale.