Canottaggio
Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per gli Europei Under 19 di Brandeburgo
Si disputeranno sabato 23 e domenica 24 maggio a Brandeburgo, in Germania, gli Europei Under 19 2026 di canottaggio: l’Italia sarà presente alla rassegna continentale di categoria in tutte le 14 specialità in programma, essendo previsti anche doppio ed otto misti.
Al termine del raduno di Piediluco è stato diramato l’elenco dei 50 azzurrini convocati, che andranno a formare i 14 equipaggi in gara in Germania: nel complesso saranno al via della manifestazione 444 atleti provenienti da 32 Nazioni.
A comporre lo staff tecnico e medico dell’Italia saranno l’head coach Luigi De Lucia, i tecnici Paola Grizzetti, Gaia Tagliabue, Daniele Barone, Gabriele Braghiroli, Vittorio Serralunga, Carlo Vedana, Spartaco Barbo, il medico Francesca Grasso, l’osteopata Giampietro Di Lello ed il fisioterapista Marco Nait.
EQUIPAGGI ITALIA EUROPEI U19 CANOTTAGGIO 2026
Singolo femminile
RIBOLZI Alizee
Singolo maschile
IAGODNICH Lorenzo
Due senza femminile
(b) CASSANI Carolina
(s) MARTORANA Letizia
Due senza maschile
(b) MITROVIC Novak
(s) BLASIG Pietro
Doppio femminile
(b) DITTAMO Maria Lucrezia
(s) SASSO Francesca
Doppio maschile
(b) MOSCHELLA PRIMICERIO Eduardo
(s) BRESSAN Elia
Quattro senza femminile
(b) TOFFANELLO Aurora
(2) ANTONIAZZI Sofia
(3) MARCONCINI Arianna
(s) GAGETTI Eva
Quattro senza maschile
(b) IACOVACCI Leonardo
(2) GOZZI Pietro
(3) CARUSO Diego
(s) DALLA VALLE Brando
Quattro di coppia femminile
(b) HOLLOWAY Cecilia Maria Elizabeth
(2) MIHALESCU Isabella
(3) ROMANI Roberta
(s) CARATOZZOLO Emma
Quattro di coppia maschile
(b) MIGLIOLI Matteo
(2) CAVALLARO Carlo
(3) TESEI Jacopo
(s) TONIOLO Riccardo
Otto femminile
(b) DI MEO Gaia
(2) CINCINELLI Anna
(3) GEROSA Aurora
(4) AROLDI Neve
(5) TROMBETTA Camilla
(6) BANCORA Bianca
(7) DE VINCENZI Annet
(s) PILLER Vittoria
(c) RABAH Roy
Otto maschile
(b) GALLO Vincenzo
(2) L’ALA Matteo
(3) BUONOCORE Giovanni Di Dio
(4) ROSTAGNO Mattia
(5) SONCIN Lorenzo
(6) LEONARDI Alessandro
(7) CARBONCINI Mattia
(s) BAUSANO Cristian
(c) MARONI Morgana
Doppio misto
(b) ROMANI Roberta
(s) BRESSAN Elia
Otto misto
(b) DE VINCENZI Annet
(2) PILLER Vittoria
(3) CASSANI Carolina
(4) MARTORANA Letizia
(5) MITROVIC Novak
(6) BLASIG Pietro
(7) CARBONCINI Mattia
(s) BAUSANO Cristian
(c) MARONI Morgana