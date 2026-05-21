Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per gli Europei Under 19 di Brandeburgo

Si disputeranno sabato 23 e domenica 24 maggio a Brandeburgo, in Germania, gli Europei Under 19 2026 di canottaggio: l’Italia sarà presente alla rassegna continentale di categoria in tutte le 14 specialità in programma, essendo previsti anche doppio ed otto misti.

Al termine del raduno di Piediluco è stato diramato l’elenco dei 50 azzurrini convocati, che andranno a formare i 14 equipaggi in gara in Germania: nel complesso saranno al via della manifestazione 444 atleti provenienti da 32 Nazioni.

A comporre lo staff tecnico e medico dell’Italia saranno l’head coach Luigi De Lucia, i tecnici Paola Grizzetti, Gaia Tagliabue, Daniele Barone, Gabriele Braghiroli, Vittorio Serralunga, Carlo Vedana, Spartaco Barbo, il medico Francesca Grasso, l’osteopata Giampietro Di Lello ed il fisioterapista Marco Nait.

EQUIPAGGI ITALIA EUROPEI U19 CANOTTAGGIO 2026

Singolo femminile

RIBOLZI Alizee

Singolo maschile

IAGODNICH Lorenzo

Due senza femminile

(b) CASSANI Carolina

(s) MARTORANA Letizia

Due senza maschile

(b) MITROVIC Novak

(s) BLASIG Pietro

Doppio femminile

(b) DITTAMO Maria Lucrezia

(s) SASSO Francesca

Doppio maschile

(b) MOSCHELLA PRIMICERIO Eduardo

(s) BRESSAN Elia

Quattro senza femminile

(b) TOFFANELLO Aurora

(2) ANTONIAZZI Sofia

(3) MARCONCINI Arianna

(s) GAGETTI Eva

Quattro senza maschile

(b) IACOVACCI Leonardo

(2) GOZZI Pietro

(3) CARUSO Diego

(s) DALLA VALLE Brando

Quattro di coppia femminile

(b) HOLLOWAY Cecilia Maria Elizabeth

(2) MIHALESCU Isabella

(3) ROMANI Roberta

(s) CARATOZZOLO Emma

Quattro di coppia maschile

(b) MIGLIOLI Matteo

(2) CAVALLARO Carlo

(3) TESEI Jacopo

(s) TONIOLO Riccardo

Otto femminile

(b) DI MEO Gaia

(2) CINCINELLI Anna

(3) GEROSA Aurora

(4) AROLDI Neve

(5) TROMBETTA Camilla

(6) BANCORA Bianca

(7) DE VINCENZI Annet

(s) PILLER Vittoria

(c) RABAH Roy

Otto maschile

(b) GALLO Vincenzo

(2) L’ALA Matteo

(3) BUONOCORE Giovanni Di Dio

(4) ROSTAGNO Mattia

(5) SONCIN Lorenzo

(6) LEONARDI Alessandro

(7) CARBONCINI Mattia

(s) BAUSANO Cristian

(c) MARONI Morgana

Doppio misto

(b) ROMANI Roberta

(s) BRESSAN Elia

Otto misto

(b) DE VINCENZI Annet

(2) PILLER Vittoria

(3) CASSANI Carolina

(4) MARTORANA Letizia

(5) MITROVIC Novak

(6) BLASIG Pietro

(7) CARBONCINI Mattia

(s) BAUSANO Cristian

(c) MARONI Morgana