Canottaggio, l’Italia conquista 4 ori e 4 argenti agli Europei U19: gli azzurrini vincono il medagliere!

A Brandeburgo, in Germania, si chiudono in maniera trionfale per l’Italia gli Europei Under 19 2026 di canottaggio: gli azzurrini conquistano 4 ori ed altrettanti argenti, salendo sul podio con 8 delle 9 imbarcazioni qualificate alle Finali A e vincono il medagliere!

Ori e titoli continentali di categoria per il due senza femminile di Carolina Cassani (SC Lario) e Letizia Martorana (SC Lario), che vincono in rimonta sulla Romania, superata negli ultimi 500 metri e staccata di 2.56 al traguardo, per il doppio maschile di Eduardo Moschella Primicerio (RCC Tevere Remo) ed Elia Bressan (C San Giorgio), che guidano dall’inizio alla fine della gara, imponendosi con 2.21 sulla Germania, per il singolo femminile di Alizee Ribolzi (SC Corgeno), che resta in testa sin dall’inizio della prova e rifila 1.70 all’arrivo all’imbarcazione degli atleti individuali neutrali, e per il doppio misto di Roberta Romani ed Elia Bressan, che nella seconda metà di gara rimontano Romania e Germania, staccate al traguardo rispettivamente di 2.98 e 4.28.

Medaglie d’argento per il quattro senza maschile di Matteo L’Ala (SC Limite), Diego Caruso (VVF Tomei), Leonardo Iacovacci (Fiamme Gialle) e Brando Dalla Valle (SC Arno), battuti di 1.91 dalla Germania, per l’otto maschile di Vincenzo Gallo (CCR Lauria), Alessandro Leonardi (SC Esperia), Giovanni Di Dio Buonocore (CN Stabia), Umberto Thomas (CN Ilva), Lorenzo Soncin (RSC Cerea), Pietro Gozzi (SC Lario), Mattia Carboncini (SC Limite) e Cristian Bausano (SC Ilva), con Morgana Maroni (SC Monate) al timone, sconfitti di 1.68 dalla Cechia, per l’otto femminile di Aurora Toffanello (SC Lecco), Eva Gagetti (SC Pontedera), Aurora Gerosa (SC Corgeno), Neve Aroldi (SC Corgeno), Camilla Trombetta (SC Lario), Bianca Bancora (SC Lario), Annet De Vincenzi (SC Nettuno) e Vittoria Piller (SC Nettuno), con Roy Rabah (SC Firenze) timoniere, precedute di 7.08 dalla Romania, e per l’otto misto di Annet De Vincenzi, Vittoria Piller, Carolina Cassani, Letizia Martorana, Novak Mitrovic, Pietro Blasig, Mattia Carboncini e Cristian Bausano, con Morgana Maroni al timone, anticipati di 2.93 dalla Germania.

Quinto posto per il quattro senza femminile di Gaia Di Meo (SC Lario), Sofia Antoniazzi (Amici del Fiume), Arianna Marconcini (SC Pontedera) ed Anna Cincinelli (SC Lario), mentre nelle Finali B si registrano il settimo posto assoluto del due senza maschile di Novak Mitrovic (CC Saturnia) e Pietro Blasig (CC Saturnia), l’ottava piazza complessiva del quattro di coppia femminile di Cecilia Maria Holloway (SC Trieste), Isabella Mihalescu (RSC Cerea), Roberta Romani (Fiamme Gialle) ed Emma Caratozzolo (SC Baldesio), i noni posti finali del doppio femminile di Maria Lucrezia Dittamo (SC Velocior) e Francesca Sasso (SC Bissolati), e del quattro di coppia maschile di Matteo Miglioli (SC Bissolati), Carlo Cavallaro (CN Stabia), Jacopo Tesei (CC Saturnia) e Riccardo Toniolo (C San Giorgio), e l’undicesima posizione assoluta del singolo maschile di Lorenzo Iagodnich (SC Ginnastica Triestina).